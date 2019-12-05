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Galatasaray 'Tuzla' buz!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.
 05 Aralık 2019 08:06
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Galatasaray 'Tuzla' buz!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez'den geldi.

Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın rövanşı 17 Aralık'ta Tuzlaspor'un sahasında oynanacak.

Galatasaray ile Tuzlaspor bu turnuvada 2016 yılında grup etabında karşı karşıya gelmişti.

21 Aralık 2016'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, 28 Aralık 2016 tarihli karşılaşmada Tuzlaspor sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

TERİM YEDEK AĞIRLIKLI KADROYLA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11'de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11'de başlayan tek oyuncu oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.

16 YAŞINDAKİ EMİN BAYRAM'IN İLK MAÇI

Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.

Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.

Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

NTV
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