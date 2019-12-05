Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Bankaların konut kredisinde faiz oranını aşağıya çekmesiyle birlikte markalı konut projeleri daha ileri bir adım atarak vadesine göre faiz oranlarını daha da aşağıya çektiler.
|05 Aralık 2019 08:00
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Konut kredisinde bankalar tarafından açıklanan faiz oranları 1'in altına düşmeye başladı.
Markalı konut projelerinde şirketler bankaların faiz oranlarını sübvanse ederek bankalarla yaptıkları anlaşmalarla vadesine göre bu oranları yüzde 0,49 ile yüzde 0,79 oranlara kadar indirebiliyor.
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