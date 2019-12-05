1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır
 05 Aralık 2019 08:40
Yazdır
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rantını paylaşmayana yapı izni yok
05 Aralık 2019 07:16		 İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
05 Aralık 2019 06:41
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
04 Aralık 2019 22:47		 Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu
04 Aralık 2019 22:41
Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor
04 Aralık 2019 22:23		 Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor
04 Aralık 2019 22:18
'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor
04 Aralık 2019 22:13		 Temizlik işçisinden örnek davranış
04 Aralık 2019 21:43
Silah kazasında şehit olan asker toprağa verildi
04 Aralık 2019 20:42		 İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gününde
04 Aralık 2019 20:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?
Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
Erdoğan: Ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor!
Yerli e-Posta geliyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Galatasaray 'Tuzla' buz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akraba 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 2
Sevgili sözlük 3
bakır basması 1
25 kuruş 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
patlamış mısır 4
bulgurlama 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 1
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
SON İLANLAR
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Kızılırmak SYDV 1 İşçi Alacak
Bursa Burfaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam