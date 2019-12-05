BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
|05 Aralık 2019 09:04
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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