'Termik santraller için 2 milyar dolar gerekli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 termik santralin baca filtresi takma zorunluluğunu 2,5 erteleyen düzenlemeyi veto etmişti.

TBMM'de kabul edilen 'torba yasa' ile baca gazı filtresi olmayan termik santrallere, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 30 ay daha süre tanıyordu.

Erdoğan'ın vetosunun ardından, termik santrallere filtre takma zorunluluğunu erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı.

Kamuoyunda tartışma konusu olan bu gelişmede, santrallerin gerekli değişiklikleri yapmasının ekonomik boyutu da gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili, Kemerköy ve Yeniköy santrallerinin ortağı olan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet gazetesine konuştu.

Özdemir, "Cumhurbaşkanı'nın vetosundan sonra siz ne yapacaksınız" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Biz zaten yatırıma başlamıştık. 5 üniteden biri ocak ayında devreye girecek. İkincisi 6 ay sonra. Toplamda 1.5 yılda yeni çevre kriterlerine uyumlu filtrelerimizi devreye sokmuş olacağız. Bizim santrallarımızda zaten filtre var ancak yeni kriterler nedeniyle değişiklik yapıyoruz. General Elektrik (GE) ile tüm ünitelerde kazan yenileme, tribünler, baca filtreleme dahil olmak üzere tamamının rehabilitasyonu için 240 milyon Euro'luk anlaşma yaptık.

Tahminen 15 santralin sadece baca filtrelemesi için 2 milyar dolar civarı bir yatırım yeterli olur. Çünkü filtre dışında diğerleri için yatırım şartı yok; ama biz tribünler ve kazanı da filtrelerle birlikte yeniliyoruz."