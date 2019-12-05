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Türkiye'nin eğittiği polisler devrede

Türkiye'nin eğittiği yerel askeri polisler, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan bölgelerde olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de faaliyet gösteriyor
 05 Aralık 2019 09:10
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Türkiye'nin eğittiği polisler devrede

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki yerel Askeri Polisi Teşkilatı, asayişi sağlamak ve terör saldırılarını önlemek için önlemler alıyor. Yerel polisler, ilçe merkezinin giriş çıkışlarına kurdukları kontrol noktalarıyla sivilleri hedef alacak terör saldırılarının önüne geçmeye çalışıyor.

BÖLGE HALKI ÇOK MEMNUN

Arama tarama faaliyetlerine de destek olan polisler, kent merkezine giren araçları taramadan geçiriyor. İlçeye girmek isteyenlere kimlik kontrolü yapılarak izin veriliyor. Tel Abyad Askeri Polis Sorumlusu Raid Züheyr, Barış Pınarı Harekatı kurtarılan bölgelerde önceliklerinin güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi. Züheyr, "Güvenliği sağlama maksadıyla ilçenin giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları kurduk. Giriş çıkışlarda sivillerin kimlik kontrolleri ve araçların arama tarama çalışmaları yapıyoruz. Böylece örgütün bölgede güvenliği, istikrarı ve huzur ortamını bozacak terör eylemlerinin engellenmesini hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin eğittiği askeri polisler, geçen ay Tel Abyad merkezinde şube açarak göreve başlamıştı.
Sabah
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