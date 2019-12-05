Ajan cinayetinde Zindaşti sorgusu
|05 Aralık 2019 09:12
|Yazdır
İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi, Şişli'de 14 Kasım'da silahla öldürüldü. Gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı. Hakimin, Naci Zindaşti sorusuyla karşı karşıya kalan şüpheli Birol Ö., uyuşturucu baronuyla irtibatını kabul etti ancak cinayet iddiasını reddetti. Şüphelilerden Abdulvahhab K. ise ifadesinde, "25 Kasım'da gözaltına alındım ve iki gün boyunca karanlık bir yerde gözlerim kapalı bir şekilde tutuldum ve bana ajan olduğum söylendi. 'Kime çalışıyorsun' diye sordular. Metrobüsle eve giderken koluma girdiler ve üstüme çullandılar. 'Sen kaç para karşılığı neden öldürdün' dediler. Ben öleni tanımıyorum. 2009'dan beri İstanbul'dayım ve günlük işlerde çalışırım" dedi. Şüpheli Amın P. de iki yıldır bulunduğu Türkiye'de turizm ve emlak acentası, İran'da holdingi olduğunu, ölen Mevlevi'yi tanımadığını belirtti. Amın P.'nin avukatı da Mehti Şahin Tekin, müvekkilinin olaydan 12 gün sonra gözaltına alındığına dikkat çekerek, "Azmettiren olsaydı başka ülkeye kaçardı. Durumu çok iyi olan birisinin böyle bir suçun içinde olması mümkün değildir" diye konuştu.
ALİ ASFENJANİ VE ZİNDAŞTİ
Tutuklu Aşkın B. de maktulü tanımadığını iddia etti. Sına F. ile Veli S. de suçlamaları reddetti. Houtan K. ise sorgusunda Ali Asfenjani'yi tanıdığı anlattı. Houtan K. "Ali ile bir yıl önce aynı şirkette farklı mağazalarda çalıştık. Ali olayın olduğu gün bana bin lirayı İran'da bir şahsa göndermemi istedi. Biz de Sına ile o gün yemek yedik. Ali de yanımızdaydı. Davranışlarında bir anormallik yoktu. Ali'yi de alacağımdan dolayı aramıştım" şeklinde konuştu. Tutuklanan şüpheliler, hakimin Zindaşti sorusuyla karşı karşıya kaldı. Birol Ö., "Döviz bürosunda çalışırım. Zindaşti 20 yıla yakın arkadaşımdır. Altın işi yaptığını biliyorum. Zindaşti ile en son tam hatırlamamakla birlikte olaydan 3-4 gün önce görüştüm. Onun Bursa'da dairesi vardı. Dairenin işleriyle ilgili görüştüm. Yardımcı olmamı istedi. İlk ifademdeki Süheyl ismi uydurmadır. Ata-2 olarak kayıtlı olan şahıs Zindaşti'dir. Abdulvahhab benim eski patronumdur" dedi. Birol Ö.'nün avukatı da "Müvekkilimin Abdulvahhab ile arkadaş ilişkisi vardır. Zindaşti isimli yapılan mesajlaşmalar ise tamamen işine ilişkindir" ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Casusluk skandalında yeni perde
05 Aralık 2019 07:06
|MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu
04 Aralık 2019 20:09
|HSYK eski Daire Başkanı Okur hakim karşısına çıktı
04 Aralık 2019 19:31
|Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti
04 Aralık 2019 18:53
|FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne hapis cezası
04 Aralık 2019 16:45
|FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istendi
04 Aralık 2019 16:12
|Eski HSYK üyesi Hüseyin Serter'e FETÖ'den hapis cezası
04 Aralık 2019 15:34
|Baransu'nun 'devletin gizli belgelerini ifşa etme' davasında görevsizlik kararı
04 Aralık 2019 15:31
|Eski HDP'li vekile PKK propagandasından hapis cezası
04 Aralık 2019 15:22
|'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla devam ediyor
04 Aralık 2019 15:18