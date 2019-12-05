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WhatsApp'tan alışveriş dönemi

Türkiye'de sesle ve WhatsApp üzerinden alışveriş yapılabilecek. WhatsApp ile yazarak alışverişin Avrupa'da ilk olduğunu dile getiren Mastercard Genel Müdürü Çağlayan, "Diğer yenilik de şu olacak: Artık sadece ürünün adını söyleyerek alabileceğiz" dedi
 05 Aralık 2019 09:20
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WhatsApp'tan alışveriş dönemi

Türkiye, finansal teknolojiler alanında hem ilkleri yapmaya hem de üretilen ürünleri Avrupa'ya ihraç etmeye başladı. Son olarak Mastercard tarafından Türkiye ofisinde geliştirilen iki ürün tüm alışveriş modelimizi değiştireceğe benziyor. Önümüzdeki yıl Avrupa ve Türkiye'de bir ilk başlayacak. Artık WhatsApp ile alışveriş yapmak mümkün hale gelecek. Sesle de alışveriş yapılabilecek.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, WhatsApp için ilk olarak Sefamerve ile testlere başladıklarını belirterek "Pazar yerlerinin veya e-ticaret sitelerinin telefon numarasını adres defterlerine kaydedip, uygulamadan telefonu seçip, istenilen ürünü yazmak yeterli olacak. Sipariş tamamlandığında kayıtlı kartlar ile ödeme yine aynı ekran üzerinden tamamlanabilecek" dedi. Ürünün lansmanı Ocak 2020'de yapılacak.

SESLİ ALIŞVERİŞE %62 OLUMLU BAKIYOR

Bir diğer yenilik de sesle alışveriş. Ürünleri sesli bir şekilde telefona söylemek yeterli olacak. Sistem aynı zamanda yaygınlaşmaya başlayan ev asistanları ile de kullanılacak.

Türkiye'de sesle alışveriş sistemini kurmadan önce araştırma yaptıklarını ve sonuçların şaşırtıcı olduğunu söyleyen Yiğit Çağlayan, "Araştırmada gördük ki, tüketicilerin yüzde 62'si sesle alışveriş yapmaya olumlu bakıyor. Çünkü hızlı. Hepimiz artık hız peşindeyiz. Ancak sesle alışverişte en büyük endişeleri güvenlik. Mastercard ve istegelsin yakın gelecekte tüketicilere sunulacak olan sesle alışveriş çözümü için bir araya geldi. Prototipinin paylaşıldığı bu çözüm hayata geçtiğinde tüketiciler istegelsin'den market alışverişlerini sesle yaparak ödemelerini de sesle tamamlayabilecek. Bunun için uygulamayı açıp, istedikleri ürünleri söylemeleri yeterli olacak" dedi.

HARCAMANIN DA KREDİ KARTININ DA ORANI %41

Türkiye'nin kartlı ödemeler konusunda geldiği noktayı anlatan ilginç bir istatistik de hem kredi kart sahipliğinin yüzde 41 olması hem de tüm harcamaların yüzde 41'inin kartla gerçekleştirilmiş olması. Çağlayan, "Tüketici harcamalarına 2019'da bakarsak yaklaşık olarak 2.3 trilyon TL'lik harcamanın yüzde 41'i kartla gerçekleşmiş. Geçen sene ise bu oran yüzde 38'di. Banka kartına baktığımızda ise nüfusun yüzde 63'ünde banka kartı bulunuyor. Ancak alışverişlere baktığımızda banka kartlarının az kullanıldığı görülüyor" dedi.

EN ÇOK NAKİT MARKET VE RESTORANLARDA

Market ve restoranlarda nakit kullanımının yüksek olduğunu da belirten Çağlayan, "Bu alanlarda kart kullanımı sadece yüzde 22. Buradaki dönüşüm için en uygun ürün gerek hızı, gerek güvenliği ile temassız kartlar. Biz Mastercard olarak 15 şehirde toplu taşımada temassız kart kullanımını başlatarak önemli adımı attık. Şu anda Türkiye'deki temassız işlemlerin yüzde 7'si ulaşımdan geliyor" şeklinde konuştu.

Ticari işletmelerin yüzde 90'ında POS cihazı varken taksi şoförü, simitçi, çiçekçi, elektrikçi gibi esnafın sadece yüzde 28'inin POS sahibi olduğunu belirten Çağlayan, "Bu segment POS cihazına erişemiyor. Biz de android telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren Soft POS uygulamasını geliştirdik. Cepler POS cihazına dönüşebiliyor" dedi.
Sabah
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