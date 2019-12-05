Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir süredir gerek dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu.

Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şikayet üzerine suç içerikli paylaşımların yapıldığı hesabın tweet'leri attığı ID'sine ulaştı. Tweet'lerin cep telefonu üzerinden atıldığı belirlendi. Telefonun kime ait olduğu araştırıldığında ise şoke eden bir gerçekle karşılaşıldı.

Cep telefonu, Cumhuriyet Savcısı E.H. üzerine kayıtlıydı. Paylaşımların yapıldığı şüpheli tarafından kullanılan bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital eşyalar incelenmeye alındı.

İfadesine başvurulan E.H. savunmasında atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı bildirmesiyle harekete geçti. E.H. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli ve idari soruşturma yürütülecek.