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Devletten organik arıcılara destek: Kovan başına 10 lira ödeme

Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak. Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 23 Aralık 2019 mesai saati bitimine başvuru yapmaları gerekiyor
 05 Aralık 2019 09:33
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Devletten organik arıcılara destek: Kovan başına 10 lira ödeme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 23 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

TESPİT TARİHİ EN SON 27 ARALIK

Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış, uygunluk belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile belirlenen aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini dilekçe verdiği il-ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olurken, tespit tarihi bitimi 27 Aralık 2019 olarak belirlendi.

10 LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Yetiştiricilere, organik arıcılık destek ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Ödeme planı, başvuru yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben bakanlık tarafından belirlenecek. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve bakanlık tarafından ilgili talimatların bankaya gönderilmesinden sonra başlanacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Anadolu Ajansı
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