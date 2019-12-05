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2020 Türkiye'de ekonominin hızlandığı yıl olacak

Ekonomideki hızlı toparlanma yerli ve yabancıların yatırım iştahını artırdı. 2020'de büyümenin hızlanması ve yabancı sermaye girişinin hızlanması bekleniyor
 05 Aralık 2019 09:12
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2020 Türkiye'de ekonominin hızlandığı yıl olacak

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin geçen yılki kur saldırısının etkilerini, dengelenme sürecinde alınan önlemlerle bertaraf edip yılın üçüncü çeyreğinde büyüme trendine girmesi, iş dünyasının 2020'ye ilişkin beklentilerini güçlendirdi. Enflasyonun yüzde 25'lerden 10'a indirilmesi, Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz indirimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reel sektörün finansmanı için aldığı önlemler ile finansal mimariyi de yeniden şekillendiren hamleleri Türkiye'yi yatırımların adresi haline getirdi. Jeopolitik risklerin azalması, kurda istikrarın sağlanması, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve en önemlisi öngörülebilirliğin artması iş dünyasının 2020'de yatırımlarda gaza baslamasını sağlayacak. Dünyada doğrudan yabancı yatırımların yüzde 13 azaldığı 2018'de bile yabancı yatırımları yüzde 13 artan Türkiye'ye, 2020'de 15 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi bekleniyor.

PERAKENDEDE EN AZ %10 BÜYÜME BEKLENİYOR

Perakende Günleri'nde bir araya gelen sektörün önde gelen oyuncuları, 2020 ile ilgili pozitif mesajlar verdi. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Sektörün en az yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz" dedi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, verimliliğin artırılması için çalıştıklarını belirtirken, Kategori Mağazacıları Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Ağustostan beri olumlu rüzgar esiyor" diye konuştu. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, gelecek yıl yüzde 20 büyüme öngördüklerini dile getirdi.

YATIRIM TRENİNİ KAÇIRMAYIN

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı" dedi. Manzini, tekrar ivme kazanan Türk ekonomisinin İtalyan iş insanları için yeni fırsatlara açık olduğunu söyledi.

KİMSE ÇIKMADI

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye'den çekilmediğine dikkat çeken Manzini, "Türkiye'ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu ama yükseliş başladı" diye konuştu.

GELECEKTEN ÜMİTLİYİZ

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nun toplantısına katılan iş insanları 2020'ye ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını ifade etti. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, ekonomide son çeyreğin daha iyi gittiğine dikkat çekerek, "2020'de de başlangıcın olumlu olacağını düşünüyoruz. 2019'u yönetebilenler 2020'de çok rahat edecekler" dedi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. ENKA İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara da Türkiye ekonomisinin 2020'de 2019'dan daha iyi olacağını vurguladı.
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