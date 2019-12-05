BTK, 11 farklı akıllı telefon satışını yasakladı! İşte o modeller
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin 'güvensiz' olduğunu tespit etti.
|05 Aralık 2019 10:12
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Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu bu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan yasaklı ürünlerin toplatılmasına karar verdi.
BTK'nın "Güvensiz Olduğu Tespit Edilen Cihazlar" başlığıyla yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:
Yasaklanan cihazlar şunlar:
|Sorumlu Firma
|Cihaz türü
|Marka
|Model
|Başarı Ticaret
|Mobil Telefon
|KAAN
|N1
|Baofeng İletişim
|Amatör El Telsizi
|BAOFENG
|UV-5R
|Baofeng İletişim
|UHF El TElsizi
|BAOFENG
|BF-888S
|Evo Bilgi Teknolojileri
|Mobil Telefon
|XIAOMI
|MI 5S (2015711-A7)
|Ankacel Bilişim
|Mobil Telefon
|CONCORD
|C5
|Mars Telsiz
|Alçak Güçlü Telsiz
|SFE
|S780
|Loca Telekom
|Mobil Telefon
|BB MOBILE
|B1280
|Erkayasan Telekom
|Mobil Telefon
|QUATRO
|Q11
|Ritera Teknoloji
|Alçak Güçlü Telsiz
|YANTON
|T-328PMR
|Ritera Teknoloji
|Alçak Güçlü Telsiz
|RITERA
|M-446
|Mars Telsiz
|Alçak Güçlü Telsiz
|MARS
|MARS PRO-446
BTK'nın 27 Kasım 2019 tarihinde satışını yasaklayıp, toplatma kararı aldığı cihazlar halen önemli e-ticaret sitelerinde satılmaya devam ediyor.
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