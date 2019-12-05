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BTK, 11 farklı akıllı telefon satışını yasakladı! İşte o modeller

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin 'güvensiz' olduğunu tespit etti.
 05 Aralık 2019 10:12
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BTK, 11 farklı akıllı telefon satışını yasakladı! İşte o modeller

Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu bu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan yasaklı ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

BTK'nın "Güvensiz Olduğu Tespit Edilen Cihazlar" başlığıyla yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Yasaklanan cihazlar şunlar:

Sorumlu Firma Cihaz türü Marka Model
Başarı Ticaret Mobil Telefon KAAN N1
Baofeng İletişim Amatör El Telsizi BAOFENG UV-5R
Baofeng İletişim UHF El TElsizi BAOFENG BF-888S
Evo Bilgi Teknolojileri Mobil Telefon XIAOMI MI 5S (2015711-A7)
Ankacel Bilişim Mobil Telefon CONCORD C5
Mars Telsiz Alçak Güçlü Telsiz SFE S780
Loca Telekom Mobil Telefon BB MOBILE B1280
Erkayasan Telekom Mobil Telefon QUATRO Q11
Ritera Teknoloji Alçak Güçlü Telsiz YANTON T-328PMR
Ritera Teknoloji Alçak Güçlü Telsiz RITERA M-446
Mars Telsiz Alçak Güçlü Telsiz MARS MARS PRO-446

BTK'nın 27 Kasım 2019 tarihinde satışını yasaklayıp, toplatma kararı aldığı cihazlar halen önemli e-ticaret sitelerinde satılmaya devam ediyor.
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