Doğu'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Tunceli ve Ağrı'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzincan, Tunceli ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerine kadar, Erzurum ve Erzincan'da da gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan'da sıfır, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır, Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Bölge genelinde etkili olan yağışlarla kar kalınlıkları Erzurum'da 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 6, Erzincan'da 3 ve Kars'ta 2 santimetre oldu.