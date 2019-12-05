1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigarada yeni dönem başladı: 20 bin TL cezası var!

2016 yılında alt yapısı hazırlanan sigarada tek tip paket uygulamasına bugün itibariyle geçilecek, 5 Ocak 2020'den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılarak piyasada eski tip paket bulunmayacak. Uygulama kapsamında sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo da yer almayacak. Aykırı davrananlara ise 20 bin TL ceza kesilecek.
 05 Aralık 2019 10:22
Yazdır
Sigarada yeni dönem başladı: 20 bin TL cezası var!


Sigarada standart paket uygulamasına bugünden itibaren geçiliyor. Düzenlemeyle sigara paketleri tek tip olacak ve paket üzerinde logo kullanımı tarih olacak.

Paket üzerinde kullanılan uyarıcı resim ve yazının da alanı yüzde 85'e çıkarılacak.

20 BİN TL CEZASI VAR

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası öngörülüyor. Para cezasının yanı sıra kural ihlalinde ısrar edenlere ise her defasında yirmi günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.

Ayrıca Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanarak, düz ve standart paket biçiminde satışa sunulacak.

Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor.
Binlerce sigara içen kişinin katıldığı bir anketle belirlenen renk dünyanın en çirkin rengi olarak da kabul ediliyor.


Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor. Binlerce sigara içen kişinin katıldığı bir anketle belirlenen renk dünyanın en çirkin rengi olarak da kabul ediliyor.

LOGO DÖNEMİ SONA ERECEK

Öte yandan artık paketlerde marka sadece bir yüzeyde yer alacak ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşamayacak. Paketlerde logo, simge veya andırıcı her hangi bir işaret olmayacak. Renk, şekil, ebatlar ve kapalı dolapların şekli Sağlık Bakanl

70'DEN FAZLA BİLGİ MESAJI

Paketlerde, bilgi mesajı olarak "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı da bulunacak. Paketler için 14 ayrı resimli sağlık uyarısı belirlendi.

Caydırıcı görüntülerle birlikte oluşturulan resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargı 2020'de yeni uygulamalarla tanışacak
05 Aralık 2019 11:31		 KHK'lılar ve terör iltisaklılar için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu
05 Aralık 2019 11:29
'112 Acil' hattına yapılan 7 milyon çağrının yüzde 90'ı asılsız
05 Aralık 2019 11:16		 Hem ASKİ hem de Ankara MEM gerekli düzeltmeyi yaptı
05 Aralık 2019 11:03
Cezaevinde hükümlü tutuklu sayısı 264 bin 842'ye yükseldi
05 Aralık 2019 10:59		 Devletten organik arıcılara destek: Kovan başına 10 lira ödeme
05 Aralık 2019 09:33
Türkiye'nin eğittiği polisler devrede
05 Aralık 2019 09:10		 BUDO'dan sefer iptalleri
05 Aralık 2019 09:04
Yozgat'ta memurların mesai saatleri değişiyor
04 Aralık 2019 20:04		 Sürücüler dikkat...5-20 Aralık tarihlerinde kapalı olacak
04 Aralık 2019 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Göreve iade edilenlerin ek ders ve maaşlarının yasal faizleriyle ödenmesine dair karar11:29 - KHK'lılar ve terör iltisaklılar için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu11:22 - İnternet 'hipokondriyazis'e neden olabilir11:20 - Burhanettin Saral ve 7 adamı tutuklandı11:16 - '112 Acil' hattına yapılan 7 milyon çağrının yüzde 90'ı asılsız11:15 - SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti11:14 - Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler11:14 - Süper Lig'de 14. hafta başlıyor11:11 - Profesör, yüz kızartıcı suçtan atıldı!11:08 - Gram altın 273 lira seviyelerinde
11:07 - Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı11:07 - MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi11:04 - Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek11:03 - Hem ASKİ hem de Ankara MEM gerekli düzeltmeyi yaptı10:59 - Cezaevinde hükümlü tutuklu sayısı 264 bin 842'ye yükseldi10:58 - 'İyi hal, açığa ayırma konularında çalışmalarımız var'10:48 - 2019-TUS 2. Dönem tercih işlemleri başladı10:43 - Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vermidon 3
netflix 1
hastalık hastası 3
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
şekerpare 2
bakır basması 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
şikayet kutusu 3
ferdi kadıoğlu 1
açlık 2
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam