Cezaevinde hükümlü tutuklu sayısı 264 bin 842'ye yükseldi

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 264 bin 842'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2017'ye kıyasla yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu. Bunların yüzde 78,9'u hükümlüler, yüzde 21,1'i tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 96,1'ini erkekler, yüzde 3,9'unu kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013'te 188 iken, 2017'de 288'e ve 2018'de 323'e çıktı. Geçen yıl 12 ve daha yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 401'i ceza infaz kurumuna girdi.

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş-çıkış kaydı dikkate alındığında, geçen yıl ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlünün giriş yaptığı, 215 bin 170 hükümlünün de kurumlardan çıktığı görüldü.

Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin yüzde 96,2'sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1'ini erkekler oluşturdu.

Bu kurumlara hükümlü statüsünde girişi sırasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 95 oldu. Suçu işlediği sırada çocuk yaşta olanların sayısı ise geçen yıl yüzde 22,8 artışla 14 bin 502 olarak kayıtlara geçti.

- En çok işlenen suç hırsızlık

Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerden yüzde 17'sinin hırsızlık, yüzde 12,4'ünün yaralama, yüzde 6,7'sinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti, yüzde 5,8'inin İcra İflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 3,5'inin öldürme suçu işlediği tespit edildi.

Suç türüne göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 47,3'ünün ilköğretim, yüzde 15,1'inin ortaokul, yüzde 13,5'inin ilkokul mezunu olduğu görüldü.

Yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 37,5'i ilköğretim, yüzde 23,4'ü lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17'si ilkokul mezunu kişiler olarak kayıtlara geçti.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 36,9'unu ilköğretim, yüzde 19'unu lise ve dengi meslek okulu, yüzde 18,8'ini ilkokul mezunları oluşturdu.

Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,9'u ilköğretim, yüzde 27,6'sı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,2'si ilkokul mezunlarından oluşurken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 37,7'si ilköğretim, yüzde 20,6'sı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,2'si ilkokul mezunu hükümlüler olarak kayıtlara geçti.