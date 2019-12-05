Merkez Bankası toplantı sayısını yılda 12'ye çıkardı
TCMB 2020 yılı para ve kur politikası metnini yayımladı, Para Politikası Kurulu'nun 2020 yılında 12 toplantı yapacağı belirtildi
|05 Aralık 2019 10:39
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı para ve kur politikası metnini yayımladı, Para Politikası Kurulu'nun 2020 yılında 12 toplantı yapacağı belirtildi. Enflasyon hedefininin yüzde 5 olarak korunduğu ifade edildi.
Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulandı. 2020 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda TCMB'nin elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı
05 Aralık 2019 11:07
|Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı
05 Aralık 2019 10:43
|2020 Türkiye'de ekonominin hızlandığı yıl olacak
05 Aralık 2019 09:12
|Karayollarında durum
05 Aralık 2019 08:21
|Devlet desteği ile kurup! 2 milyar dolarlık ihracat yaptılar
04 Aralık 2019 21:22
|Temiz hava hakkını korumak için 'ikinci şans'
04 Aralık 2019 21:02
|BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu
04 Aralık 2019 20:58
|Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı
04 Aralık 2019 20:54
|TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı
04 Aralık 2019 12:18
|Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor
04 Aralık 2019 11:41