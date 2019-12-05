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Merkez Bankası toplantı sayısını yılda 12'ye çıkardı

TCMB 2020 yılı para ve kur politikası metnini yayımladı, Para Politikası Kurulu'nun 2020 yılında 12 toplantı yapacağı belirtildi
 05 Aralık 2019 10:39
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Merkez Bankası toplantı sayısını yılda 12'ye çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı para ve kur politikası metnini yayımladı, Para Politikası Kurulu'nun 2020 yılında 12 toplantı yapacağı belirtildi. Enflasyon hedefininin yüzde 5 olarak korunduğu ifade edildi.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulandı. 2020 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda TCMB'nin elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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