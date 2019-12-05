2019-TUS 2. Dönem tercih işlemleri başladı
|05 Aralık 2019 10:48
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2019-TUS 2. Dönem: Ek Tercihlerin Alınması
2019-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 05-11 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 11 Aralık 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2019-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemelerl gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
Başvuru
Kılavuzu
Kontenjanlar Tablosu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Genel
Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLOLAR
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