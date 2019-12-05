Hem ASKİ hem de Ankara MEM gerekli düzeltmeyi yaptı
Memurlar.net'te dün yayımlanan haber sonrasında hem ASKİ Genel Müdürlüğü hem de Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü TC Kimlik numaralarının yazılı olduğu listeleri yayından kaldırdı
|05 Aralık 2019 11:03
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Memurlar.net dün yayımlanan haberde,
- ASKİ Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sözlü sınav sonuç listesinde ve
- Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün norm kadro fazlası öğretmen atama listesinde,
TC Kimlik numaralarının yer aldığı, bu verileri yayınlamanın ceza kanununa göre suç olduğuna dikkat çekilmişti.
Her iki kurum da, TC Kimlik numaralarını yayından çıkarmıştır.
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