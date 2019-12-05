Gram altın 273 lira seviyelerinde
|05 Aralık 2019 11:08
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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 272,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 272,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.828 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.475,1 dolar seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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