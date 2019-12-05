Profesör, yüz kızartıcı suçtan atıldı!

İ.D. için ortaya atılan iddialar ise şunlardı;

Ticari faaliyet gösteren özel bir kız pansiyonunu işletmek,

Söz konusu kız pansiyonunda kalmak ve pansiyon adına makbuz vermeksizin elden para almak,

Kendisinden ders alan öğrencileri özel bir pansiyonda kalması için yönlendirmek,

Gayr-ı meşru ilişki içerisinde bulunmak suretiyle 'Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

ANKARA'DAYKEN SAMSUN'DA DERS VERMİŞ!

Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu karar metninde, İ.D.'nin resmi kurumlara ve resmi kurumlarca oluşturulmuş yetkili komisyonlara yanlış beyanlarda bulunduğunu tespit edildi.

İ.D.'nin Şubat 2017 dönemine ait olarak imzalayıp ilgili birime teslim ettiği Aylık Ek Ders Bildirim Formu'nun da bunlardan biri olduğu ve Ankara'da bulunduğu gün Samsun'daki fakültede tam 7 saat ders yaptığını beyan ettiği belirlendi.

İLİŞKİM YOK DEDİĞİ KADINLA OTEL ODASINDA KALMIŞ

Diğer taraftan gerek soruşturma komisyonuna gerekse yargı organlarına verdiği beyanlarında P.O. adlı kadınla hiçbir surette gayr-ı meşru bir ilişkisi olmadığını ve eşine sadakatsizlik yapmadığını dile getiren İ.D. hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'nde araştırma yapılması istendi.

Yapılan araştırma sonucunda İ.D.'nin P.O. adlı kadınla 3 farklı zamanda aynı gün ve saatte aynı otel kaldıkları tespit edildi. Ayrıca kararda,İ.D.'nin kendisine ait kız yurdunda bir odası olduğu ve habersizce katlarda dolaştığı öğrencilerin beyanlarından ortaya çıktı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

YÖK disiplin kurulu kararında yer alan bilgilere göre, İ.D.'nin eşine birçok kez şiddet uyguladığı, bu sebeple uzaklaştırma kararı aldığı ve 2016 yılında boşandıkları belirtildi.

Komisyona gönderilen boşanma kararında ise İ.D.'nin eşine 30 TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedilirken, "Davalının aile sorumluluğunu taşımadığı, güven sarsıcı hareketlerde bulunduğu, şiddet uyguladığı, aile birlikteliğinin temelinden sarsıldığı" belirtildi.

İHRAÇ EDİLDİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b-6c maddesi ile 657 sayılı Kanunun 125/E maddesinin (g) bendi dayanak gösterilerek İ.D. hakkında açılan davada, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' talep etti.

İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi İ.D. YÖK Disiplin Kurulunda kendisine yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmedi.