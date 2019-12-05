1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profesör, yüz kızartıcı suçtan atıldı!

Söz2017 yılı ekim ayında bir şikayetle ortaya çıkan olay sonrasında OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi İ.D. , YÖK Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
 05 Aralık 2019 11:11
Yazdır
Profesör, yüz kızartıcı suçtan atıldı!

İ.D. için ortaya atılan iddialar ise şunlardı;

Ticari faaliyet gösteren özel bir kız pansiyonunu işletmek,

Söz konusu kız pansiyonunda kalmak ve pansiyon adına makbuz vermeksizin elden para almak,

Kendisinden ders alan öğrencileri özel bir pansiyonda kalması için yönlendirmek,

Gayr-ı meşru ilişki içerisinde bulunmak suretiyle 'Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

ANKARA'DAYKEN SAMSUN'DA DERS VERMİŞ!

Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu karar metninde, İ.D.'nin resmi kurumlara ve resmi kurumlarca oluşturulmuş yetkili komisyonlara yanlış beyanlarda bulunduğunu tespit edildi.

İ.D.'nin Şubat 2017 dönemine ait olarak imzalayıp ilgili birime teslim ettiği Aylık Ek Ders Bildirim Formu'nun da bunlardan biri olduğu ve Ankara'da bulunduğu gün Samsun'daki fakültede tam 7 saat ders yaptığını beyan ettiği belirlendi.

İLİŞKİM YOK DEDİĞİ KADINLA OTEL ODASINDA KALMIŞ

Diğer taraftan gerek soruşturma komisyonuna gerekse yargı organlarına verdiği beyanlarında P.O. adlı kadınla hiçbir surette gayr-ı meşru bir ilişkisi olmadığını ve eşine sadakatsizlik yapmadığını dile getiren İ.D. hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'nde araştırma yapılması istendi.

Yapılan araştırma sonucunda İ.D.'nin P.O. adlı kadınla 3 farklı zamanda aynı gün ve saatte aynı otel kaldıkları tespit edildi. Ayrıca kararda,İ.D.'nin kendisine ait kız yurdunda bir odası olduğu ve habersizce katlarda dolaştığı öğrencilerin beyanlarından ortaya çıktı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

YÖK disiplin kurulu kararında yer alan bilgilere göre, İ.D.'nin eşine birçok kez şiddet uyguladığı, bu sebeple uzaklaştırma kararı aldığı ve 2016 yılında boşandıkları belirtildi.

Komisyona gönderilen boşanma kararında ise İ.D.'nin eşine 30 TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedilirken, "Davalının aile sorumluluğunu taşımadığı, güven sarsıcı hareketlerde bulunduğu, şiddet uyguladığı, aile birlikteliğinin temelinden sarsıldığı" belirtildi.

İHRAÇ EDİLDİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b-6c maddesi ile 657 sayılı Kanunun 125/E maddesinin (g) bendi dayanak gösterilerek İ.D. hakkında açılan davada, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' talep etti.

İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi İ.D. YÖK Disiplin Kurulunda kendisine yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmedi.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
22 Kasım 2019 17:33		 YÖK'ten resmi baskı sanatları programı için görüş
22 Kasım 2019 17:09
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 'suç duyurusu' kararı
21 Kasım 2019 09:03		 Öğretmenin komşusunun burnunu kırdığı iddiası
19 Kasım 2019 23:28
Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
18 Kasım 2019 11:03		 'Dipsiz Göl' suyunun tahliyesine izin verenler açığa alındı
16 Kasım 2019 15:50
Kayseri Valiliği: İşten çıkartılma süreci başlattık
14 Kasım 2019 23:54		 Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı
14 Kasım 2019 20:49
Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma
13 Kasım 2019 19:42		 Gaziantep MEM'den yaka kartındaki yanlışlığa inceleme
10 Kasım 2019 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Göreve iade edilenlerin ek ders ve maaşlarının yasal faizleriyle ödenmesine dair karar11:29 - KHK'lılar ve terör iltisaklıları tespit için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu11:22 - İnternet 'hipokondriyazis'e neden olabilir11:20 - Burhanettin Saral ve 7 adamı tutuklandı11:16 - '112 Acil' hattına yapılan 7 milyon çağrının yüzde 90'ı asılsız11:15 - SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti11:14 - Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler11:14 - Süper Lig'de 14. hafta başlıyor11:11 - İlahiyat profesörü yüz kızartıcı suçtan atıldı!11:08 - Gram altın 273 lira seviyelerinde
11:07 - Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı11:07 - MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi11:04 - Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek11:03 - Hem ASKİ hem de Ankara MEM gerekli düzeltmeyi yaptı10:59 - Cezaevinde hükümlü tutuklu sayısı 264 bin 842'ye yükseldi10:58 - 'İyi hal, açığa ayırma konularında çalışmalarımız var'10:48 - 2019-TUS 2. Dönem tercih işlemleri başladı10:43 - Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Capgras sendromu 1
Mudanya 2
vadideki zambak 1
şef 2
vartolu 2
Sevgili sözlük 3
netflix 1
Tanrı türkü korusun 1
yasak 2
sosyal deney 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam