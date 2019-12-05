Burhanettin Saral ve 7 adamı tutuklandı
|05 Aralık 2019 11:20
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 27 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda örgüt ileri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. "Yaralama", "Tehdit", "Haraç alma", "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "silahlı tehdit" gibi suçlamalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadesi alınan 23 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkan şüphelilerde örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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