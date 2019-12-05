1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti

SETA'nın "PISA 2018 Sonuçlarını Nasıl Okumalıyız?" başlıklı analizinden: Türkiye son yıllarda cinsiyet eşitliği noktasında oldukça pozitif bir ivme yakalamıştır. Bu ivme, PISA 2018'de de kendisini göstermiş ve dahası kız çocuklarının lehine bir sonuçla karşılaşılmıştır
 05 Aralık 2019 11:15
Yazdır
SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti

- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin hazırlanan analizde, "Türkiye son yıllarda cinsiyet eşitliği noktasında oldukça pozitif bir ivme yakalamıştır. Bu ivme, PISA 2018'de de kendisini göstermiş ve dahası kız çocuklarının lehine bir sonuçla karşılaşılmıştır." denildi.

SETA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan PISA 2018'e ilişkin "PISA 2018 Sonuçlarını Nasıl Okumalıyız?" başlıklı analiz hazırladı.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmacısı Müberra Nur Emin tarafından hazırlanan analiz yazısında, Türkiye'nin PISA'da 2006'dan bu yana tüm alanlarda genel bir artış seyri gösterdiğine, sadece 2015'te ciddi bir kırılma yaşandığına dikkat çekildi.

Analizde, Türkiye'nin 6'ncı kez katıldığı PISA araştırmasının 2018 sonuçlarında, matematik (454) ve fen (468) ortalama puanını tüm yılların üzerine taşıdığı, ayrıca 2015'le kıyaslandığında bu alanlarda en yüksek artış yaşayan ülke olduğu anımsatıldı.

Türkiye'nin, PISA 2018'de 79 katılımcı ülke ve ekonomi arasında okuma alanında 40, matematikte 42, fende ise 39'uncu sırada yer aldığı belirtilen yazıda, Türkiye'nin sıralamasını yükseltmesi ve tüm alanlarda puanlarını artırabilmesi, önemli gelişmeler olarak sıralandı.

- "Üst düzey dilimdeki öğrenci oranının artırılması gerekli"

SETA'nın analizinde, PISA 2018'de 2015'e kıyasla tüm alanlarda, alt düzeyde yer alan öğrenci oranlarında düşüş, üst düzeyde bulunan öğrenci oranında ise artış yaşandığı belirtilerek, "Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünün artması için üst düzey dilimdeki öğrenci oranını artırması gereklidir. Risk grubundaki öğrenci oranında yaşanan düşüş olumlu olsa da, bu oranın daha da düşmesi için öğrencilerin asgari düzeyde temel bilgi ve becerilerini kazandıracak telafi mekanizmalarına ihtiyaç vardır." değerlendirmesine yer verildi.

Bölgeler ve okullar arası farklara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı analizde, dezavantajlı bölgelere yönelik politika geliştirilmesinin elzem gözüktüğü vurgulandı.

- "Türkiye cinsiyet eşitliğinde pozitif bir ivme yakaladı"

Eğitimde eşitlik ve adalet göstergelerinden birisinin de cinsiyetlerin performanslarındaki farklılık düzeyleri olduğuna dikkat çekilen analiz yazısında, şunlar kaydedildi:

"Türkiye son yıllarda cinsiyet eşitliği noktasında oldukça pozitif bir ivme yakalamıştır. Bu ivme PISA 2018'de de kendisini göstermiş ve dahası kız çocuklarının lehine bir sonuçla karşılaşılmıştır. Matematik haricinde fen ve okuma alanlarında, kız öğrencilerin performansı erkek öğrencilere göre yüksektir. Bu da Türkiye'de kız çocuklarına yönelik yapılan politikaların olumlu yansımalarını göstermektedir."

- "Eksiklikler tespit edilip telafi mekanizmaları ve politikalara dönüştürülmeli"

PISA sonuçlarının, 15 yaş grubu öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımları hakkında önemli ipuçları sunması bakımından önemli olduğuna işaret edilen analizde, sonuçların LGS ve YKS sonuçları ile örtüşmesi bakımından da dikkate değer olduğu değerlendirildi.

Analizde, şu önerilerde bulunuldu:

"PISA 2018'de hemen her alanda kayda değer bir iyileşme yaşansa da bölgeler ve okullar arası farklar, sosyo-ekonomik düzeyin başarı üzerindeki etkisi, üst düzey yeterlilikteki öğrenci oranının azlığı gibi eğitimde yapısal sorunlarımıza yeniden işaret etmektedir. Dolayısıyla PISA sonuçlarının daha derinlemesine analizlerinin yapılmasına, sonuçların bütüncül bir perspektifte ele alınarak eğitimde eşitlik ve adalet ilkesinden hareketle eksikliklerin tespit edilip telafi mekanizmaları ve politikalara dönüştürülmesine ihtiyacımız vardır."

PISA 2018'de Türkiye'deki kız öğrenciler fen bilimlerinde 472, erkek öğrenciler 465; okumada kız öğrenciler 478, erkek öğrenciler 453, matematikte ise erkek öğrenciler 457, kız öğrenciler 451 ortalama puanını yakaladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
04 Aralık 2019 22:30		 'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
04 Aralık 2019 22:08
Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret
04 Aralık 2019 20:14		 ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu
04 Aralık 2019 13:18
Türkiye, 2018 PISA'da, 3 alanda iyileştirme sağlayan tek ülke
04 Aralık 2019 13:04		 Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
03 Aralık 2019 11:20
Profesör Aghayev, 'tek millet iki devlet' misyonunu yaşatıyor
02 Aralık 2019 20:58		 Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı
01 Aralık 2019 22:13
Not ortalamasını tutturanlara istihdam garantisi
01 Aralık 2019 20:53		 ASÜ Rektörü: Derslerin dışında da bir hayatınız olsun
30 Kasım 2019 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı13:25 - 'Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız'13:23 - Kız yurdunda kadın görevlilere saldırı13:19 - KDK'dan kamu görevlilerine 'güler yüz' denetimi13:14 - Karayolları Genel Müdürlüğüne yüzde 66 yerli iş makinası13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Metin Feyzioğlu'ndan arabuluculuk açıklaması13:08 - Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu13:05 - Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi13:05 - Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a: Omurgasız saray fedaisi
13:03 - Yavaş yükselişte, İmamoğlu'nun oyu aynı13:03 - 'Ankesör' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı13:01 - Sağlıkta robot muayenesi dönemi 2020'nin ortalarında başlayacak12:57 - Olçok Ailesi: Şehidimizin eşinin görüşlerini tasvip etmiyoruz!12:49 - Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı12:46 - Başsavcılıktan Ceren'in katili ile ilgili açıklama12:36 - Fahri konsolosların sayısı 250'den 320'ye çıktı12:31 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idam cezası 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
açlık 2
mesaj 1
kabakulak 2
hastalık hastası 3
Sevgili sözlük 3
hiç uğraşamam 3
Farid farjad 1
şikayet kutusu 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam