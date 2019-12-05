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Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı

Engelli vatandaşlar, vergi dairelerine gitmeden kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istinası gibi vergisel avantajlardan yararlanabiliyor- Kira geliri elde eden engelli mükellefler de Vergi İletişim Merkezini arayıp randevu talep etmeleri halinde, belirttikleri tarih ve adreste beyannamelerini verebiliyor
 05 Aralık 2019 11:07
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Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı

- Engelli vatandaşların kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istinası gibi vergisel avantajlardan yararlanmak için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca, vatandaşların işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda mükelleflerin, vergi dairelerine gitmeden yaklaşık 125 adet işlemi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu işlemlerin tamamından engelli mükellefler de faydalanabiliyor.

Engelli mükelleflere, kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istisnası gibi vergisel avantajlardan faydalanabilmeleri için İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında da kolaylık sağlanmaya başlandı. Buna göre, sistemde yer alan "Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi" ve "Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıt Vergisi İstisna Dilekçesi" hizmetleriyle vergi dairelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlanıyor.

Kira geliri elde eden engelli mükelleflere de kolaylık sağlanıyor. Her yıl 1-25 Mart günleri arasında Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) beyannamesini vermekle mükellef engellilere, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayıp randevu talep etmeleri halinde, belirttikleri tarih ve adreste GMSİ beyannamelerinin alınması imkanı tanınıyor.

- Engellilere yönelik indirimler

Öte yandan, engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor.

Engelli vatandaşlar, kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken, yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV avantajından yararlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, 5 yılda bir olmak üzere ilk alımı ÖTV'den istisna tutuluyor. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olanlar da bizzat kullanma amacıyla engellerine uygun olarak aldıkları araçlarda bu muafiyetten yararlanabiliyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları ise Katma Değer Vergisi'nden istisna tutuluyor.
Anadolu Ajansı
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