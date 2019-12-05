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MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerimizin 'otizm spektrum bozukluğu ve beslenme' konusuna ilişkin duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık
 05 Aralık 2019 11:07
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MEB'den öğretmen ve aileler için 'otizm' rehberi

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocukların eğitiminde görev alan öğretmenler ve aileler için iki yeni rehber kitapçığın hazırlandığını belirterek, bu çalışmalarla çocukların gelişimlerine ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak girişimiyle başlatılan "Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Projenin tanıtım toplantısını Emine Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da düzenlediklerini anımsatan Selçuk, "Proje kapsamında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerin 'otizm spektrum bozukluğu ve beslenme' konusuna ilişkin duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık. Rehberlerin ailelerimiz ve öğretmenlerimize dağıtımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Ayrıca Türkiye genelindeki 242 rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) tarafından ailelerin bilgilendirildiğini anlatan Selçuk, Sağlık Bakanlığınca da diyetisyen ve hekimlere yönelik bir rehber hazırlandığını aktardı.

- Aileler ve öğretmenlere rehberlik edecek yol haritası

Bakan Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rehberlerimiz toplumun tüm kesimlerine farkındalık kazandırmak amacıyla uzman bir ekip tarafından hazırlandı. Bu çalışmalarla otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın gelişimlerine ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı, hem ailelerimize hem de öğretmenlerimize rehberlik edecek bir yol haritası sunmayı amaçladık."

- Öğretmenler için mesleki gelişim programları hazırlandı

Bakanlık tarafından otizm spektrum bozukluğu ve beslenme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla öğretmen eğitimlerinin de düzenlendiğini bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Otizm spektrum bozukluğu konusundaki mesleki gelişim ve kurs programlarımızla özel eğitim kurumlarında görev yapan yaklaşık 400 öğretmenimize eğitim verildi.

Ayrıca otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin beslenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm özel eğitim, rehberlik, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerimize yönelik uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programını hazırlıyoruz. Eğitim programıyla söz konusu branşlardaki tüm öğretmenlerimize ulaşmayı hedefliyoruz."

- "Otizmli çocuklarımızın dünyasına doğru bir dille ulaşabilmek için..."

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, rehber kitapçıklarla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Dışarı doğru açsa da içine kapansa da gülün adı güldür. Açmadı diye tomurcuğu dalından ayırmıyorsan; otizmli çocuğu da hayattan ayıramazsın. İçine doğru konuşan, içine doğru yaşayan otizmli çocuklarımızın dünyasına doğru bir dille ulaşabilmek için öğretmen ve aile kitapları hazırladık." mesajına yer verdi.

- Kitapçıklarda beslenme sorunları ve çözüm önerileri sıralanıyor

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde aileler için hazırlanan "Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme" kitapçığında otizmli çocukların beslenmeleri konusunda sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri yer alıyor.

Öğretmenlere yönelik rehber kitapçıkta ise okul ortamında beslenme sorunlarını çözmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, otizmli öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek için yapılabilecekler, ebeveyn aracılı uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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