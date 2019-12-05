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KDK'den BTK'ye 'hat açtırma' konusunda tavsiye kararı

Ankara'da, izni olmadan GSM bayileri tarafından adına telefon hattı açıldığını öğrenen kişi, bu hatları iptal ettiremeyince KDK'ye başvurdu. Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde mobil telefon işletmelerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için BTK'ye tavsiye kararı verildi
 05 Aralık 2019 11:28
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KDK'den BTK'ye 'hat açtırma' konusunda tavsiye kararı

Ankara'da, izni olmadan GSM bayileri tarafından adına telefon hattı açıldığını öğrenen kişi, bu hatları iptal ettiremeyince Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde mobil telefon işletmelerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için BTK'ye tavsiye kararı verildi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yaşayan bir vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada adına 13'ü pasif bir de aktif olmak üzere 14 GSM abonelik kaydı bulunduğunu gördü.

Bu kayıtlardan dördünü kendisinin yaptığını ifade eden vatandaş, kalan 10 hattın bilgisi ve rızası olmadan kimliğine ait fotokopi, sahte adres ve imzayla GSM bayileri tarafından açıldığını tespit etti.

Şikayetçi vatandaş, adına hat veren GSM şirketleriyle irtibata geçerek hatlara ilişkin abonelik sözleşmelerini ve belgelerini talep etti ancak şirketlerden cevap bile alamadı.

Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) başvuran vatandaş, 10 sahte hat aboneliğinin üzerinden düşülmesi ve gerekli belgelerin GSM şirketlerinden alınarak tarafına gönderilmesini talep etti.

Söz konusu vatandaş, BTK'nin beş abonelikle ilgili kayıtları kendisine gönderdiğini, diğer hatlarla ilgili belgeleri de işletmecilerden istemesi gerektiğini belirtmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Şikayetçi adına açılan hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri ve dayanak belgelerin tarafına gönderilmesini, sahte hat aboneliklerinin ve IMEI numaralarının üzerinden düşülmesini istedi.

- "Cezalar caydırıcı olsun

KDK şikayet üzerine yaptığı incelemede öncelikle BTK'den konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti.

BTK kuruma gönderdiği yazıda GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerini usulüne uygun olarak tesis etmekle yükümlü oldukları belirtilirken, BTK'nin de denetim yaparak ihlaller üzerine para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurum, yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde mobil telefon işletmelerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için BTK'ye tavsiye kararı verdi.

Kararda ayrıca aynı ay içerisinde bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlamasına uymayan işletmeciler hakkında idari yaptırım uygulanması ve yapılan abonelik sözleşmelerinin bir kopyasının kağıt ya da uygun elektronik yolla aboneye verilmesinin gerekliliği de yer aldı.
Anadolu Ajansı
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