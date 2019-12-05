Üretilen Bayraktar İHA/ SİHA sayısı 98 oldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 adet Bayraktar TB2'nin daha teslim edildiğini açıkladı
|05 Aralık 2019 11:39
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 adet Bayraktar TB2'nin daha teslim edildiğini açıkladı
İsmail Demir'in verdiği bilgiye göre üretilen Bayraktar TB' İHA/SİHA sayısı böylece 98'e ulaştı.
İHA ve SİHA'lar bugüne kadar 150 bin saat uçuş yaptı.
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6 adet Bayraktar TB2yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı. pic.twitter.com/KuKYzNyWi0Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 5, 2019
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