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Üretilen Bayraktar İHA/ SİHA sayısı 98 oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 adet Bayraktar TB2'nin daha teslim edildiğini açıkladı
 05 Aralık 2019 11:39
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Üretilen Bayraktar İHA/ SİHA sayısı 98 oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 adet Bayraktar TB2'nin daha teslim edildiğini açıkladı

İsmail Demir'in verdiği bilgiye göre üretilen Bayraktar TB' İHA/SİHA sayısı böylece 98'e ulaştı.

İHA ve SİHA'lar bugüne kadar 150 bin saat uçuş yaptı.

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6 adet Bayraktar TB2 EGM'ye teslim edildi
Memurlar.Net
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