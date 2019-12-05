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Av meraklısı avukatın aracı kanalda bulundu

Baba İsmail Taşdelen: Ava gelmişti, kendi ellerimle gönderdim çocuğumu. Av meraklısıydı benim avukatım. Ah be avukatım, güzel oğlum, ne yaptın babana sen, ben seni bu günler için mi okuttum be oğlum. Ah be kara çocuğum"
 05 Aralık 2019 11:59
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Av meraklısı avukatın aracı kanalda bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı dün sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Taşdelen'in (30) aracının bulunmasının ardından kanaldaki suyun bir kısmı tahliye edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar ve AFAD ekipleri, suyu yarıya kadar boşaltılan kanala girerek arama çalışmalarına başladı.

AFAD ve jandarma ekipleri, karada da arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bölgedeki avcılar da dalgıçlarla kanala girerek çalışmalara destek verdi.

Baba İsmail Taşdelen, oğlunun kaybolmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ah be oğlum, kara gözlü oğlum, avukat oğlum. Avlanmak için şu karşıdaki binaya gelmişti. Göndermişler çocuğumu buraya, yok. Ava gelmişti, kendi ellerimle gönderdim çocuğumu. Av meraklısıydı benim avukatım. Ah be avukatım, güzel oğlum, ne yaptın babana sen, ben seni bu günler için mi okuttum be oğlum. Ah be kara çocuğum." dedi.

Bu arada, bölgeye gelen Taşdelen'in avukat arkadaşları ve Edirne Baro Başkanı Alper Pınar da arama çalışmalarını takip ediyor.

Keşan ilçesinde 2015 yılında avukatlık bürosu açan Taşdelen'in evli olduğu öğrenildi.

- Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
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