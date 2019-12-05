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Hukukta en fazla öğretim üyesi olan Üniversite...

Türkiye'deki hukuk fakülteleri arasında en fazla öğretim üyesi olan Üniversite, İstanbul Üniversitesi
 05 Aralık 2019 11:47
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Hukukta en fazla öğretim üyesi olan Üniversite...

Türkiye'deki hukuk fakülteleri arasında, İstanbul Hukuk e102 öğretim üyesiyle birinci sırada.

İstanbul Hukuk'u 69 öğretim üyesiyle Marmara Hukuk, 66 öğretim üyesiyle Ankara Hukuk, 49 öğretim üyesiyle Dokuz Eylül Hukuk ve 37 öğretim üyesiyle Hacı Bayram Hukuk takip ediyor.

Toplamda 10 Devlet üniversitesinin hukuk fakültelerinde sadece 1 profesör bulunuyor.

Vakıf Üniversitelerinde ise en fazla öğretim üyesi, 35 öğretim üyesiyle, İstanbul Kültür Üniversitesi hukuk fakültesinde bulunuyor. Bunu 32 öğretim üyesiyle Bilgi Hukuk, 28 öğretim üyesiyle Bilkent, 27 öğretim üyesiyle Bahçeşehir Hukuk takip ediyor
Memurlar.Net - Özel

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