İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon
|05 Aralık 2019 11:49
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli ile başka suçtan tutuklu, cezaevinden sevk edilen üç şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Burada soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanma ve adli kontrol tedbirleri uygulanması talepleriyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikteki sorgu işlemleri sabaha karşı biten şüphelilerden sekizinin, "örgüt kurma, yönetme, silahlı tehdit ve yağma" gibi suçlardan tutuklanmasına hükmedildi.
Nöbetçi hakimlik başka suçtan tutuklu üç şüpheli ile 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.
Şüphelilerin döviz bürosu sahibi Leon B'den tehditle 2 milyon dolar istedikleri ve iş yerini kurşunladıkları tekstilci Fatih K'dan da 3 milyon lira haraç istedikleri öne sürülüyor. Ayrıca, bu kişilerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki bir firmanın ofisini basıp içerden duvar örerek yarısına el koydukları da iddia ediliyor.
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