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İtirafçı binbaşı ceza almadı

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince, savcılığa dilekçeyle başvurup Fetullahçı Terör Örgütü hakkında bildiklerini anlatan binbaşı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi
 05 Aralık 2019 12:14
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İtirafçı binbaşı ceza almadı

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, itirafçı olup Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında bildiklerini anlatan Binbaşı Oğuz T. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Oğuz T. ile avukatı katıldı.

Genelkurmay Başkanlığında binbaşı rütbesiyle görev yaptığını belirten Oğuz T, hakkında herhangi bir soruşturma yokken geçen yıl kendi isteğiyle savcılığa dilekçeyle başvurup örgüt hakkında bildiklerini anlattığını söyledi.

Örgütün mahrem imamlarıyla 2014 yılına kadar görüştüğünü, mahrem imamların kendisini zaman zaman sabit hatlardan telefonla aradığını beyan eden Oğuz T, pişman olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini dile getirdi.

Oğuz T, "Ben en baştan itibaren ceza alma pahasına da olsa dürüst olacağımı ve bildiklerimi samimi şekilde anlatacağımı söylemiştim. Hakkımda hiçbir delil yokken savcılığa başvurup örgütle ilgili bildiklerimi anlattım. 2014'e kadar örgüt mensubu kişilerle görüştüğümü söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ankara'ya geldikten sonra bunlarla görüşmedim. Tanıdığım kişileri fotoğraflarından teşhis ettim. Adalete yardımcı olduğumu düşünüyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin örgüt üyeliği kastıyla hareket etmediğini, bildiklerini samimi şekilde anlatıp adalete yardımcı olduğunu söyledi ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını, hakkında etkin pişmanlık hükümleri gereği indirim uygulanmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Oğuz T, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesini istedi.

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, kendi rızasıyla savcılığa gelip samimi beyanlarda bulunmasını göz önüne alarak sanık Oğuz T. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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