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BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanlarını yayımladı
 05 Aralık 2019 12:26
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BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanlarını yayımladı.

İŞTE BİLSEMLERE ALINACAK ÖĞRETMEN KONTENJANALARI

Kurum

Kodu

Alan Kodu

İl Adı

İlçe Adı

Kurum Adı

Alan Adı

KONTENJAN

763040

1524

ADANA

ÇUKUROVA

Adana Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

763040

2403

ADANA

ÇUKUROVA

Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

763040

1715

ADANA

ÇUKUROVA

Adana Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

763040

7136

ADANA

ÇUKUROVA

Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

763040

2510

ADANA

ÇUKUROVA

Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

763040

4900

ADANA

ÇUKUROVA

Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

761831

7136

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

761831

7102

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

761831

2353

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

761831

1822

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

761831

7103

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

761831

2403

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

761831

2510

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

761831

4900

ADANA

KOZAN

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

759852

1119

ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

759852

1390

ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

759852

1715

ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

759852

1524

ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

759852

1627

ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

759852

2403

ADIYAMAN

MERKEZ

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

763696

1524

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

Dinar Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

763696

2353

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

Dinar Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

763696

7103

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

Dinar Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760638

2403

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

2

760984

1119

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

760984

7136

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

760984

7102

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

760984

1715

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

760984

1524

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

760984

1822

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

760984

2510

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

760984

4900

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

760984

2143

AĞRI

MERKEZ

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

973286

7136

AKSARAY

MERKEZ

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

973286

1390

AKSARAY

MERKEZ

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

973286

1715

AKSARAY

MERKEZ

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

973286

1822

AKSARAY

MERKEZ

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

887802

1119

AMASYA

MERKEZ

Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

763321

1119

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

763321

1715

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

763321

1524

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

763321

2353

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

763321

1822

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

763321

7103

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

763321

2510

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

763321

4900

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

763321

2143

AMASYA

MERZİFON

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

762237

1119

ANKARA

ALTINDAĞ

Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

762237

7136

ANKARA

ALTINDAĞ

Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

762237

1524

ANKARA

ALTINDAĞ

Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

762237

4900

ANKARA

ALTINDAĞ

Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

762237

2143

ANKARA

ALTINDAĞ

Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

757652

1119

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

757652

7136

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

757652

7102

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

757652

1715

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

757652

1627

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

757652

2353

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

757652

2403

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

2

757652

2510

ANKARA

ÇANKAYA

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766165

1119

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766165

1123

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

766165

1371

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

766165

7136

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766165

1390

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

766165

7102

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766165

1524

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766165

1627

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

766165

2353

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

766165

1822

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766165

7103

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766165

2403

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766165

2510

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766165

4900

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766165

1283

ANKARA

ÇUBUK

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

762242

1390

ANKARA

ETİMESGUT

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

762242

2143

ANKARA

ETİMESGUT

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

765839

1119

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765839

1123

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

765839

1207

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

765839

1371

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

765839

7136

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

765839

1390

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

765839

7102

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

765839

1715

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765839

1524

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

765839

1627

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

765839

2353

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

765839

1822

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

765839

7103

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

765839

2403

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

765839

2510

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765839

2036

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

765839

4900

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765839

1283

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

765839

2143

ANKARA

KEÇİÖREN

Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

964858

7102

ANKARA

MAMAK

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

964858

2353

ANKARA

MAMAK

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

765012

1119

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765012

1390

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Fizik

1

765012

1627

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

765012

1822

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Müzik

1

765012

2510

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765012

2036

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Tarih

1

765012

2143

ANKARA

SİNCAN

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat

Merkezi

Türkçe

1

762239

1524

ANKARA

YENİMAHALLE

Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

760319

1119

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

760319

1390

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

760319

2353

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

760319

7103

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760319

2403

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

2

760319

2510

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

760319

4900

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

760319

2143

ANTALYA

ALANYA

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

761215

7136

ANTALYA

FİNİKE

Finike Bilim Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

761215

1524

ANTALYA

FİNİKE

Finike Bilim Sanat Merkezi

İngilizce

1

761215

2353

ANTALYA

FİNİKE

Finike Bilim Sanat Merkezi

Matematik

1

761215

1822

ANTALYA

FİNİKE

Finike Bilim Sanat Merkezi

Müzik

1

761215

2143

ANTALYA

FİNİKE

Finike Bilim Sanat Merkezi

Türkçe

1

766169

1119

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766169

7136

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766169

7102

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766169

1715

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766169

1524

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766169

1822

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766169

7103

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766169

2403

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766169

2510

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766169

4900

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766169

2143

ANTALYA

MANAVGAT

Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766343

1119

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766343

7136

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766343

7102

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766343

1715

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766343

1524

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766343

1822

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766343

7103

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766343

2403

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766343

2510

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766343

4900

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766343

2143

ANTALYA

MURATPAŞA

Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

761830

1119

ARDAHAN

MERKEZ

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

761830

7136

ARDAHAN

MERKEZ

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

761830

7102

ARDAHAN

MERKEZ

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

761830

1715

ARDAHAN

MERKEZ

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

761830

4900

ARDAHAN

MERKEZ

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

761219

7102

ARTVİN

MERKEZ

Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

761219

1715

ARTVİN

MERKEZ

Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

761219

1524

ARTVİN

MERKEZ

Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761219

1822

ARTVİN

MERKEZ

Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

761219

7103

ARTVİN

MERKEZ

Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

761219

2510

ARTVİN

MERKEZ

Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

757529

1119

AYDIN

EFELER

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

757529

1371

AYDIN

EFELER

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

757529

1822

AYDIN

EFELER

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

765107

1123

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

765107

7136

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

765107

1524

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

765107

2353

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

765107

1822

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

765107

7103

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

765107

2510

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765107

2036

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

765107

4900

AYDIN

NAZİLLİ

Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765145

1119

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765145

7136

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

765145

1715

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765145

1524

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

765145

2353

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

765145

1822

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

765145

4900

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765145

2143

AYDIN

SÖKE

Söke Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

760025

1123

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

760025

1371

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

760025

1390

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

760025

1715

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

760025

7103

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760025

2510

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

760025

2036

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

760025

2143

BALIKESİR

BANDIRMA

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

761152

1119

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

761152

1371

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

761152

1390

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

761152

1524

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761152

1627

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

761152

2353

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

761152

2036

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

761152

4900

BALIKESİR

BURHANİYE

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

756009

7136

BALIKESİR

KARESİ

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat

Merkezi

Fen Bilimleri

1

756009

1390

BALIKESİR

KARESİ

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat

Merkezi

Fizik

1

756009

1524

BALIKESİR

KARESİ

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat

Merkezi

İngilizce

1

756009

2036

BALIKESİR

KARESİ

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat

Merkezi

Tarih

1

966478

1390

BARTIN

MERKEZ

Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi

Fizik

1

966478

1715

BARTIN

MERKEZ

Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

966478

1627

BARTIN

MERKEZ

Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

966478

1822

BARTIN

MERKEZ

Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi

Müzik

2

966478

7103

BARTIN

MERKEZ

Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

966478

2403

BARTIN

MERKEZ

Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

759970

1119

BATMAN

MERKEZ

Batman Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

759970

1822

BATMAN

MERKEZ

Batman Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

759970

7103

BATMAN

MERKEZ

Batman Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

395288

1119

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

395288

1390

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

395288

7102

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

395288

1524

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

395288

2353

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

395288

1822

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

395288

7103

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

395288

1283

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

395288

2143

BAYBURT

MERKEZ

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

965074

1119

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

965074

1371

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

965074

7136

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

965074

1390

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Fizik

1

965074

1715

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

965074

1627

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

965074

2353

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Matematik

1

965074

2510

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

965074

4900

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

965074

2143

BİLECİK

MERKEZ

Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

703857

1123

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

703857

1371

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

703857

7102

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

703857

1524

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

703857

1627

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

703857

1822

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

703857

7103

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

703857

1283

BİNGÖL

MERKEZ

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

749118

1119

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

749118

1123

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

749118

7102

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

749118

1524

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

749118

2353

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

749118

1822

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

749118

7103

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

749118

2403

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

749118

2510

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

749118

2143

BİTLİS

MERKEZ

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

760046

1371

BOLU

MERKEZ

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

760046

1390

BOLU

MERKEZ

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

760046

1822

BOLU

MERKEZ

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

760046

2036

BOLU

MERKEZ

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

964894

1119

BURDUR

MERKEZ

Alpaslan Ali Can Bilim Ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

964894

1207

BURDUR

MERKEZ

Alpaslan Ali Can Bilim Ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

964894

2143

BURDUR

MERKEZ

Alpaslan Ali Can Bilim Ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

765449

1390

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA

Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

765449

1715

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA

Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765449

4900

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA

Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765449

1283

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA

Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

763184

1119

BURSA

NİLÜFER

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

763184

1390

BURSA

NİLÜFER

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

763184

1627

BURSA

NİLÜFER

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

763184

2036

BURSA

NİLÜFER

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

763184

2143

BURSA

NİLÜFER

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

2

965473

1119

BURSA

OSMANGAZİ

BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

757248

1627

ÇANAKKALE

MERKEZ

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

757248

1119

ÇANAKKALE

MERKEZ

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

757248

2510

ÇANAKKALE

MERKEZ

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

757248

2036

ÇANAKKALE

MERKEZ

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

757248

2143

ÇANAKKALE

MERKEZ

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

750267

7136

ÇANKIRI

MERKEZ

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

750267

7102

ÇANKIRI

MERKEZ

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

750267

1715

ÇANKIRI

MERKEZ

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

750267

2510

ÇANKIRI

MERKEZ

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

750267

4900

ÇANKIRI

MERKEZ

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

966400

7136

ÇORUM

MERKEZ

Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

966400

1524

ÇORUM

MERKEZ

Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

966400

1627

ÇORUM

MERKEZ

Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

966400

2036

ÇORUM

MERKEZ

Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi

Tarih

1

966400

2143

ÇORUM

MERKEZ

Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

763187

1123

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

763187

1207

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

763187

1371

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

763187

1390

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

763187

1627

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

763187

2353

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

763187

2510

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

763187

2036

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

763187

1283

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

756289

1283

DENİZLİ

PAMUKKALE

Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

756289

2143

DENİZLİ

PAMUKKALE

Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

970194

1119

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

970194

7102

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

970194

2353

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

970194

1822

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

3

970194

7103

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

970194

2510

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

970194

4900

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

970194

1283

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

970194

2143

DÜZCE

MERKEZ

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

760685

1822

EDİRNE

MERKEZ

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

760685

7103

EDİRNE

MERKEZ

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760685

2510

EDİRNE

MERKEZ

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

966170

1627

ELAZIĞ

MERKEZ

Elazığ Bilim Ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

966170

7102

ELAZIĞ

MERKEZ

Elazığ Bilim Ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

970264

7136

ERZİNCAN

MERKEZ

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

970264

1524

ERZİNCAN

MERKEZ

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

759663

1390

ERZURUM

PALANDÖKEN

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

759663

7102

ERZURUM

PALANDÖKEN

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

759663

1524

ERZURUM

PALANDÖKEN

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

759663

1627

ERZURUM

PALANDÖKEN

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

759663

2353

ERZURUM

PALANDÖKEN

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

967444

1123

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

967444

1371

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

967444

1390

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

967444

1627

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

967444

2036

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

972117

1119

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

972117

1123

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

972117

7136

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

2

972117

1524

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

2

972117

2353

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

2

972117

1822

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

972117

2403

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

3

972117

2036

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

972117

2143

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

765935

1119

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

765935

1123

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

2

765935

7136

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

2

765935

1390

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

2

765935

7102

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

2

765935

1715

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

2

765935

1524

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

2

765935

1627

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

765935

2353

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

2

765935

1822

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

765935

7103

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

2

765935

2403

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

2

765935

2510

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

2

765935

2036

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

765935

1283

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

765935

2143

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

966428

1119

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

966428

7102

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

966428

1524

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

966428

2353

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi

Matematik

1

760982

1119

HAKKARİ

MERKEZ

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

760982

7102

HAKKARİ

MERKEZ

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

760982

1524

HAKKARİ

MERKEZ

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

760982

7103

HAKKARİ

MERKEZ

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760982

2403

HAKKARİ

MERKEZ

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

756908

1119

HATAY

ANTAKYA

Hatay Bilim Ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

756908

1524

HATAY

ANTAKYA

Hatay Bilim Ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

756908

2403

HATAY

ANTAKYA

Hatay Bilim Ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

760640

1123

HATAY

İSKENDERUN

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

760640

7103

HATAY

İSKENDERUN

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

2

760640

2403

HATAY

İSKENDERUN

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

761017

1119

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

761017

1715

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

761017

1524

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761017

1822

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

761017

2143

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

761017

7103

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

761017

2510

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

761017

4900

IĞDIR

MERKEZ

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

753974

1524

ISPARTA

MERKEZ

Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat

Merkezi

İngilizce

1

753974

1390

ISPARTA

MERKEZ

Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat

Merkezi

Fizik

1

765941

1524

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

765941

1627

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

765941

1822

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

765941

7103

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

765941

2403

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

765941

2510

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765941

1119

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765941

2143

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

765941

4900

İSTANBUL

AVCILAR

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

970178

1119

İSTANBUL

ATAŞEHİR

İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

970178

1283

İSTANBUL

ATAŞEHİR

İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

752248

1119

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

752248

1207

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

752248

7136

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

752248

1390

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

752248

1715

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

752248

1822

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

752248

2143

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

762244

1119

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

762244

1123

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

762244

7136

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

762244

2353

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

762244

1822

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

762244

7103

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

2

970471

1123

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

970471

4900

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

970471

1390

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

970471

1822

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

970471

2403

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764505

1119

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764505

1123

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

764505

1715

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764505

1524

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764505

1627

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

764505

7103

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764505

2510

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764505

4900

İSTANBUL

ESENLER

Esenler Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

763973

1119

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

763973

1207

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

763973

1371

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

763973

7136

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

763973

1715

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

763973

1524

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

763973

1627

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

763973

2353

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

763973

1822

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

763973

2403

İSTANBUL

ESENYURT

Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764144

1119

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764144

1123

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

764144

1371

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

764144

1390

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

764144

7102

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

764144

1627

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

764144

2353

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

764144

1822

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

764144

2510

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764144

2036

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

764144

4900

İSTANBUL

FATİH

Fatih Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765790

1119

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765790

7136

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

765790

7102

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

765790

1715

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765790

7103

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

765790

2403

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

765790

2510

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765790

4900

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765790

2143

İSTANBUL

MALTEPE

Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

764644

1371

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

764644

1715

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764644

7103

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764644

2510

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764644

2143

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

765027

7102

İSTANBUL

ŞİŞLİ

Şişli Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

765027

1715

İSTANBUL

ŞİŞLİ

Şişli Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765027

1822

İSTANBUL

ŞİŞLİ

Şişli Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

765027

2510

İSTANBUL

ŞİŞLİ

Şişli Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765027

2143

İSTANBUL

ŞİŞLİ

Şişli Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766164

1123

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

766164

1207

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

766164

1371

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

766164

7136

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766164

1390

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

766164

7102

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766164

1715

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766164

1524

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766164

1627

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

766164

2353

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

766164

1822

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766164

7103

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766164

2403

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766164

2510

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766164

2036

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

766164

4900

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766164

1119

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766164

1283

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

763697

1119

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

763697

1123

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

763697

1390

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

763697

1371

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

763697

1627

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

763697

2353

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

763697

2036

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

763697

4900

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766161

1119

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766161

7102

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766161

1715

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766161

1524

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766161

1822

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766161

7103

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766161

2403

İZMİR

ALİAĞA

Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

763189

1119

İZMİR

BORNOVA

Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

763189

1207

İZMİR

BORNOVA

Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

763189

1627

İZMİR

BORNOVA

Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

761339

1390

İZMİR

ÇİĞLİ

Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

761339

1524

İZMİR

ÇİĞLİ

Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761339

2403

İZMİR

ÇİĞLİ

Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

761339

2510

İZMİR

ÇİĞLİ

Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

973623

1119

İZMİR

KONAK

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat

Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

973623

1371

İZMİR

KONAK

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat

Merkezi

Felsefe

1

973623

1715

İZMİR

KONAK

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat

Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

973623

1627

İZMİR

KONAK

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat

Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

973623

1283

İZMİR

KONAK

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat

Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

889994

1119

İZMİR

NARLIDERE

Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

889994

4900

İZMİR

NARLIDERE

Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

889994

1627

İZMİR

NARLIDERE

Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

889994

2143

İZMİR

NARLIDERE

Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766112

1119

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766112

7136

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766112

7102

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766112

1715

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766112

1524

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766112

2143

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766112

1822

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766112

7103

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766112

2403

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766112

4900

İZMİR

ÖDEMİŞ

Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

757246

1119

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

757246

1123

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

757246

1715

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

2

757246

1524

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi

İngilizce

2

757246

1822

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi

Müzik

2

757246

7103

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

763277

1524

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

763277

7136

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

763277

2510

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

763277

4900

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

763277

2143

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

760639

1119

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

760639

1123

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

760639

7136

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

760639

1715

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

760639

1524

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

760639

1627

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

760639

1822

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

760639

2510

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

760639

1283

KARABÜK

MERKEZ

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

761851

1390

KARAMAN

MERKEZ

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

761851

1524

KARAMAN

MERKEZ

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761851

1627

KARAMAN

MERKEZ

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

761851

2353

KARAMAN

MERKEZ

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

761851

1283

KARAMAN

MERKEZ

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

761851

7103

KARAMAN

MERKEZ

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

974681

1371

KARS

MERKEZ

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

974681

1390

KARS

MERKEZ

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

974681

2353

KARS

MERKEZ

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

974681

7103

KARS

MERKEZ

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

967416

1822

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

967416

1123

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

967416

1207

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

967416

1524

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

967416

7103

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

967416

2510

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

967416

4900

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

2

764321

4900

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

764321

7136

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764321

2036

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

Tarih

1

764321

7102

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

764321

1715

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764321

2403

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764321

2143

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve

Sanat Merkezi

Türkçe

1

974479

7136

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

974479

1822

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

974479

1119

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

974479

7102

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

974479

2353

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

974479

2403

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

974479

2036

KIRKLARELİ

MERKEZ

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

959505

1119

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

959505

1123

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

959505

7136

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

959505

1390

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

959505

2353

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

959505

1822

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

959505

2403

KIRŞEHİR

KAMAN

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

963946

1123

KIRŞEHİR

MERKEZ

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

963946

4900

KIRŞEHİR

MERKEZ

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

963946

1822

KIRŞEHİR

MERKEZ

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

965212

1524

KIRIKKALE

MERKEZ

Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim Ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761019

1119

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

761019

7136

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

761019

1390

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

761019

7102

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

761019

1627

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

761019

2353

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

761019

4900

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

761019

1283

KİLİS

MERKEZ

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

764736

1119

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764736

1715

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764736

1524

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764736

2353

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

764736

1822

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

764736

7103

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764736

2510

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764736

2143

KOCAELİ

GEBZE

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766167

1119

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766167

7136

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766167

7102

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766167

1715

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766167

1524

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766167

1822

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766167

7103

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766167

2403

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766167

2510

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766167

4900

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766167

2143

KOCAELİ

GÖLCÜK

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

967415

1371

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

967415

1390

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

967415

1715

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

967415

2353

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

967415

2403

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

967415

2510

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

967415

2036

KOCAELİ

İZMİT

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

764928

1119

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764928

1207

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

764928

7102

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

764928

1715

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764928

1524

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764928

7103

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764928

2403

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764550

1119

KONYA

EREĞLİ

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764550

7136

KONYA

EREĞLİ

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764550

1524

KONYA

EREĞLİ

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764550

7103

KONYA

EREĞLİ

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764550

2403

KONYA

EREĞLİ

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764550

4900

KONYA

EREĞLİ

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

966184

1715

KONYA

MERAM

Konya Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

966184

1524

KONYA

MERAM

Konya Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766292

1119

KÜTAHYA

GEDİZ

GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Bilişim Teknolojileri

1

766292

7136

KÜTAHYA

GEDİZ

GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Fen Bilimleri

1

766292

1715

KÜTAHYA

GEDİZ

GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766292

7103

KÜTAHYA

GEDİZ

GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Rehberlik

1

766292

2403

KÜTAHYA

GEDİZ

GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Sınıf Öğretmenliği

1

766292

4900

KÜTAHYA

GEDİZ

GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Teknoloji ve Tasarım

1

969725

1207

KÜTAHYA

MERKEZ

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

969725

1371

KÜTAHYA

MERKEZ

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

969725

1390

KÜTAHYA

MERKEZ

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

969725

7102

KÜTAHYA

MERKEZ

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

969725

1627

KÜTAHYA

MERKEZ

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

969725

4900

KÜTAHYA

MERKEZ

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

764526

1119

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764526

1123

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

764526

7136

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764526

1390

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

764526

7102

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

764526

1715

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764526

1627

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

764526

7103

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764526

2510

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764526

4900

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

764526

2143

KÜTAHYA

TAVŞANLI

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766341

1119

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766341

7136

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766341

7102

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766341

1715

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766341

1524

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766341

1822

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766341

7103

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766341

2403

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766341

2143

MALATYA

BATTALGAZİ

Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

760962

1119

MANİSA

AKHİSAR

Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

2

760962

7136

MANİSA

AKHİSAR

Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

760962

1524

MANİSA

AKHİSAR

Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

760962

2403

MANİSA

AKHİSAR

Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

760962

2143

MANİSA

AKHİSAR

Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

962696

1371

MANİSA

SALİHLİ

Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

962696

1390

MANİSA

SALİHLİ

Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi

Fizik

1

962696

2353

MANİSA

SALİHLİ

Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi

Matematik

1

962696

7103

MANİSA

SALİHLİ

Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

962696

2403

MANİSA

SALİHLİ

Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

761343

7136

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

761343

7102

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

761343

1715

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

761343

1524

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

761343

1822

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

761343

4900

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

761343

2143

MANİSA

TURGUTLU

Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

753109

1822

MANİSA

ŞEHZADELER

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

3

753109

7102

MANİSA

ŞEHZADELER

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

753109

4900

MANİSA

ŞEHZADELER

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

760455

7136

MARDİN

ARTUKLU

Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

760455

7103

MARDİN

ARTUKLU

Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760455

2403

MARDİN

ARTUKLU

Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

2

760455

2510

MARDİN

ARTUKLU

Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

760455

2143

MARDİN

ARTUKLU

Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766171

1119

MARDİN

KIZILTEPE

Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766171

7136

MARDİN

KIZILTEPE

Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766171

1524

MARDİN

KIZILTEPE

Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766171

7103

MARDİN

KIZILTEPE

Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766171

2403

MARDİN

KIZILTEPE

Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766163

1119

MARDİN

MİDYAT

Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766163

7136

MARDİN

MİDYAT

Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766163

1524

MARDİN

MİDYAT

Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766163

7103

MARDİN

MİDYAT

Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766163

2403

MARDİN

MİDYAT

Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766108

1119

MARDİN

NUSAYBİN

Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766108

7136

MARDİN

NUSAYBİN

Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766108

1524

MARDİN

NUSAYBİN

Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766108

7103

MARDİN

NUSAYBİN

Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766108

2403

MARDİN

NUSAYBİN

Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766166

1119

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766166

7136

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766166

7102

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766166

1715

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766166

1524

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766166

1822

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766166

7103

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766166

2403

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766166

2510

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766166

4900

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766166

2143

MERSİN

ANAMUR

Anamur Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

762477

7136

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

762477

1390

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

762477

1715

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

762477

1627

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

762477

2353

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

762477

7103

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

762477

2143

MERSİN

SİLİFKE

Silifke Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

752247

1123

MERSİN

TARSUS

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

752247

1207

MERSİN

TARSUS

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

752247

1371

MERSİN

TARSUS

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

752247

7102

MERSİN

TARSUS

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

752247

2036

MERSİN

TARSUS

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

752247

1283

MERSİN

TARSUS

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

972213

1715

MERSİN

YENİŞEHİR

Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

972213

2353

MERSİN

YENİŞEHİR

Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

972213

2036

MERSİN

YENİŞEHİR

Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

765133

1119

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765133

1371

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

765133

7136

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

765133

1715

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765133

1524

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

765133

4900

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765133

2143

MUĞLA

BODRUM

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

764607

1119

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764607

1123

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

764607

1207

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

764607

1371

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

764607

7136

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764607

1390

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

764607

1524

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764607

1627

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

764607

2353

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

764607

1822

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

764607

2510

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764607

2036

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

764607

4900

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

764607

1283

MUĞLA

FETHİYE

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

761111

1119

MUĞLA

MENTEŞE

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

761111

1390

MUĞLA

MENTEŞE

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

761111

7102

MUĞLA

MENTEŞE

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

761111

1715

MUĞLA

MENTEŞE

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

761111

1627

MUĞLA

MENTEŞE

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

761111

1822

MUĞLA

MENTEŞE

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

2

766223

1119

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766223

7136

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766223

7102

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766223

1715

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766223

1524

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766223

7103

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766223

2403

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766223

4900

MUĞLA

MİLAS

Milas Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

972072

1119

MUŞ

MERKEZ

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

972072

1524

MUŞ

MERKEZ

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

972072

1822

MUŞ

MERKEZ

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

972072

2403

MUŞ

MERKEZ

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

972072

2510

MUŞ

MERKEZ

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

972071

1524

NEVŞEHİR

MERKEZ

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

972071

7103

NEVŞEHİR

MERKEZ

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

749119

1390

NİĞDE

MERKEZ

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

749119

1715

NİĞDE

MERKEZ

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

749119

2353

NİĞDE

MERKEZ

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

749119

7103

NİĞDE

MERKEZ

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

755102

1119

ORDU

ALTINORDU

Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765146

2403

ORDU

FATSA

Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

763591

1715

ORDU

ÜNYE

Ünye Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik Öğr.

1

763591

1524

ORDU

ÜNYE

Ünye Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

763591

7103

ORDU

ÜNYE

Ünye Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

763591

2403

ORDU

ÜNYE

Ünye Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

761044

1207

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

761044

1390

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

761044

7102

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

2

761044

1627

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

761044

2353

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

761044

1822

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

761044

2403

OSMANİYE

MERKEZ

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764542

1119

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764542

7136

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764542

7102

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

764542

1715

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764542

1524

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764542

2353

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

764542

2143

RİZE

ARDEŞEN

Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

973425

1390

RİZE

MERKEZ

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

973425

1715

RİZE

MERKEZ

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

973425

1524

RİZE

MERKEZ

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

973425

7103

RİZE

MERKEZ

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

973425

1207

RİZE

MERKEZ

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

762749

1119

SAKARYA

SERDİVAN

Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

762749

1123

SAKARYA

SERDİVAN

Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

762749

2353

SAKARYA

SERDİVAN

Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi

Matematik

1

762749

1822

SAKARYA

SERDİVAN

Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi

Müzik

1

817565

1119

SİNOP

MERKEZ

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

817565

1390

SİNOP

MERKEZ

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

817565

1715

SİNOP

MERKEZ

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

817565

7103

SİNOP

MERKEZ

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

2

969726

1119

SİVAS

MERKEZ

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

969726

1283

SİVAS

MERKEZ

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

969726

1627

SİVAS

MERKEZ

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

969726

7103

SİVAS

MERKEZ

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

969726

2403

SİVAS

MERKEZ

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766233

2403

ŞANLIURFA

BİRECİK

Birecik Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

756041

1123

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

756041

1390

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Fizik

1

756041

1524

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

756041

1627

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

756041

2353

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Matematik

1

756041

1822

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Müzik

1

756041

2510

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

756041

4900

ŞANLIURFA

HALİLİYE

Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766222

1119

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766222

7136

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766222

7102

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

766222

1715

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766222

1524

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766222

1822

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

766222

7103

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766222

2403

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766222

2510

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

766222

4900

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

766222

2143

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

766224

1119

ŞANLIURFA

SİVEREK

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766224

7136

ŞANLIURFA

SİVEREK

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766224

1524

ŞANLIURFA

SİVEREK

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766224

2403

ŞANLIURFA

SİVEREK

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766225

1119

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766225

1524

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

766225

7103

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766225

2403

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766475

1119

ŞIRNAK

CİZRE

Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

766475

2403

ŞIRNAK

CİZRE

Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764111

1119

ŞIRNAK

MERKEZ

Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764111

7136

ŞIRNAK

MERKEZ

Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764111

1524

ŞIRNAK

MERKEZ

Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764993

1123

TEKİRDAĞ

ÇORLU

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

764993

1627

TEKİRDAĞ

ÇORLU

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

764993

7103

TEKİRDAĞ

ÇORLU

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

764993

2403

TEKİRDAĞ

ÇORLU

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

764993

2510

TEKİRDAĞ

ÇORLU

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

764993

2143

TEKİRDAĞ

ÇORLU

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

910265

1123

TOKAT

MERKEZ

Tokat Bilim ve sanat Merkezi

Biyoloji

1

910265

7102

TOKAT

MERKEZ

Tokat Bilim ve sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

910265

1715

TOKAT

MERKEZ

Tokat Bilim ve sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

910265

1524

TOKAT

MERKEZ

Tokat Bilim ve sanat Merkezi

İngilizce

1

910265

7103

TOKAT

MERKEZ

Tokat Bilim ve sanat Merkezi

Rehberlik

1

764852

1119

TOKAT

TURHAL

Turhal Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

764852

7136

TOKAT

TURHAL

Turhal Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

764852

7102

TOKAT

TURHAL

Turhal Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

764852

1715

TOKAT

TURHAL

Turhal Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

764852

1524

TOKAT

TURHAL

Turhal Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

764852

2403

TOKAT

TURHAL

Turhal Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

760986

1119

TUNCELİ

MERKEZ

Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

760986

1524

TUNCELİ

MERKEZ

Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi

İngilizce

1

760986

7136

TUNCELİ

MERKEZ

Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

760986

7102

TUNCELİ

MERKEZ

Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

760986

7103

TUNCELİ

MERKEZ

Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

760986

1715

TUNCELİ

MERKEZ

Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

757222

1390

TRABZON

ORTAHİSAR

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

757222

2353

TRABZON

ORTAHİSAR

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

757222

7103

TRABZON

ORTAHİSAR

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

757222

2036

TRABZON

ORTAHİSAR

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

757222

2143

TRABZON

ORTAHİSAR

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

757222

1119

TRABZON

ORTAHİSAR

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

881829

1371

UŞAK

MERKEZ

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi

Felsefe

1

881829

1822

UŞAK

MERKEZ

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

755795

1715

VAN

İPEKYOLU

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

755795

1627

VAN

İPEKYOLU

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

755795

2036

VAN

İPEKYOLU

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi

Tarih

1

755795

1123

VAN

İPEKYOLU

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

966909

1715

YALOVA

ÇINARCIK

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

966909

2403

YALOVA

ÇINARCIK

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

966909

2510

YALOVA

ÇINARCIK

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

966909

4900

YALOVA

ÇINARCIK

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

966909

2143

YALOVA

ÇINARCIK

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

966909

1627

YALOVA

ÇINARCIK

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

2

766234

2403

YOZGAT

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

964751

1207

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Coğrafya

1

964751

1390

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Fizik

1

964751

1627

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

964751

2353

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Matematik

1

964751

1822

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Müzik

2

964751

4900

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

964751

1283

YOZGAT

MERKEZ

Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

766237

7136

YOZGAT

SORGUN

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

766237

1715

YOZGAT

SORGUN

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

766237

7103

YOZGAT

SORGUN

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

766237

2403

YOZGAT

SORGUN

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

766237

2143

YOZGAT

SORGUN

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1

765945

1119

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Bilişim Teknolojileri

1

765945

1123

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

1

765945

7136

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Fen Bilimleri

1

765945

1390

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Fizik

1

765945

7102

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Görsel Sanatlar

1

765945

1715

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

İlköğretim Matematik

Öğr.

1

765945

1627

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

765945

2353

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Matematik

1

765945

1822

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Müzik

1

765945

7103

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Rehberlik

1

765945

2403

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği

1

765945

2510

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Sosyal Bilgiler

1

765945

4900

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Teknoloji ve Tasarım

1

765945

1283

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

765945

2143

ZONGULDAK

EREĞLİ

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe

1
BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandıBİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
Memurlar.Net
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