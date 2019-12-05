BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları
|05 Aralık 2019 12:26
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Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanlarını yayımladı.
İŞTE BİLSEMLERE ALINACAK ÖĞRETMEN KONTENJANALARI
|
Kurum
Kodu
|
Alan Kodu
|
İl Adı
|
İlçe Adı
|
Kurum Adı
|
Alan Adı
|
KONTENJAN
|
763040
|
1524
|
ADANA
|
ÇUKUROVA
|
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
763040
|
2403
|
ADANA
|
ÇUKUROVA
|
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
763040
|
1715
|
ADANA
|
ÇUKUROVA
|
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
763040
|
7136
|
ADANA
|
ÇUKUROVA
|
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
763040
|
2510
|
ADANA
|
ÇUKUROVA
|
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
763040
|
4900
|
ADANA
|
ÇUKUROVA
|
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
761831
|
7136
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
761831
|
7102
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
761831
|
2353
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
761831
|
1822
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
761831
|
7103
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
761831
|
2403
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
761831
|
2510
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
761831
|
4900
|
ADANA
|
KOZAN
|
Kozan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
759852
|
1119
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
759852
|
1390
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
759852
|
1715
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
759852
|
1524
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
759852
|
1627
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
759852
|
2403
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
763696
|
1524
|
AFYONKARAHİSAR
|
DİNAR
|
Dinar Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
763696
|
2353
|
AFYONKARAHİSAR
|
DİNAR
|
Dinar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
763696
|
7103
|
AFYONKARAHİSAR
|
DİNAR
|
Dinar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760638
|
2403
|
AFYONKARAHİSAR
|
MERKEZ
|
Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
2
|
760984
|
1119
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
760984
|
7136
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
760984
|
7102
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
760984
|
1715
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
760984
|
1524
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
760984
|
1822
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
760984
|
2510
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
760984
|
4900
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
760984
|
2143
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
973286
|
7136
|
AKSARAY
|
MERKEZ
|
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
973286
|
1390
|
AKSARAY
|
MERKEZ
|
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
973286
|
1715
|
AKSARAY
|
MERKEZ
|
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
973286
|
1822
|
AKSARAY
|
MERKEZ
|
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
887802
|
1119
|
AMASYA
|
MERKEZ
|
Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
763321
|
1119
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
763321
|
1715
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
763321
|
1524
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
763321
|
2353
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
763321
|
1822
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
763321
|
7103
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
763321
|
2510
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
763321
|
4900
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
763321
|
2143
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
762237
|
1119
|
ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
762237
|
7136
|
ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
762237
|
1524
|
ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
762237
|
4900
|
ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
762237
|
2143
|
ANKARA
|
ALTINDAĞ
|
Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
757652
|
1119
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
757652
|
7136
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
757652
|
7102
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
757652
|
1715
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
757652
|
1627
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
757652
|
2353
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
757652
|
2403
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
2
|
757652
|
2510
|
ANKARA
|
ÇANKAYA
|
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766165
|
1119
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766165
|
1123
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
766165
|
1371
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
766165
|
7136
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766165
|
1390
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
766165
|
7102
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766165
|
1524
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766165
|
1627
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
766165
|
2353
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
766165
|
1822
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766165
|
7103
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766165
|
2403
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766165
|
2510
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766165
|
4900
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766165
|
1283
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
762242
|
1390
|
ANKARA
|
ETİMESGUT
|
Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
762242
|
2143
|
ANKARA
|
ETİMESGUT
|
Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
765839
|
1119
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765839
|
1123
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
765839
|
1207
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
765839
|
1371
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
765839
|
7136
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
765839
|
1390
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
765839
|
7102
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
765839
|
1715
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765839
|
1524
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
765839
|
1627
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
765839
|
2353
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
765839
|
1822
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765839
|
7103
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
765839
|
2403
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
765839
|
2510
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765839
|
2036
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
765839
|
4900
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765839
|
1283
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
765839
|
2143
|
ANKARA
|
KEÇİÖREN
|
Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
964858
|
7102
|
ANKARA
|
MAMAK
|
Mamak Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
964858
|
2353
|
ANKARA
|
MAMAK
|
Mamak Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
765012
|
1119
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765012
|
1390
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Fizik
|
1
|
765012
|
1627
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
765012
|
1822
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765012
|
2510
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765012
|
2036
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Tarih
|
1
|
765012
|
2143
|
ANKARA
|
SİNCAN
|
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
762239
|
1524
|
ANKARA
|
YENİMAHALLE
|
Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
760319
|
1119
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
760319
|
1390
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
760319
|
2353
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
760319
|
7103
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760319
|
2403
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
2
|
760319
|
2510
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
760319
|
4900
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
760319
|
2143
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
Alanya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
761215
|
7136
|
ANTALYA
|
FİNİKE
|
Finike Bilim Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
761215
|
1524
|
ANTALYA
|
FİNİKE
|
Finike Bilim Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761215
|
2353
|
ANTALYA
|
FİNİKE
|
Finike Bilim Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
761215
|
1822
|
ANTALYA
|
FİNİKE
|
Finike Bilim Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
761215
|
2143
|
ANTALYA
|
FİNİKE
|
Finike Bilim Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766169
|
1119
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766169
|
7136
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766169
|
7102
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766169
|
1715
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766169
|
1524
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766169
|
1822
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766169
|
7103
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766169
|
2403
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766169
|
2510
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766169
|
4900
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766169
|
2143
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766343
|
1119
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766343
|
7136
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766343
|
7102
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766343
|
1715
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766343
|
1524
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766343
|
1822
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766343
|
7103
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766343
|
2403
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766343
|
2510
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766343
|
4900
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766343
|
2143
|
ANTALYA
|
MURATPAŞA
|
Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
761830
|
1119
|
ARDAHAN
|
MERKEZ
|
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
761830
|
7136
|
ARDAHAN
|
MERKEZ
|
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
761830
|
7102
|
ARDAHAN
|
MERKEZ
|
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
761830
|
1715
|
ARDAHAN
|
MERKEZ
|
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
761830
|
4900
|
ARDAHAN
|
MERKEZ
|
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
761219
|
7102
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
761219
|
1715
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
761219
|
1524
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761219
|
1822
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
761219
|
7103
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
761219
|
2510
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
757529
|
1119
|
AYDIN
|
EFELER
|
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
757529
|
1371
|
AYDIN
|
EFELER
|
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
757529
|
1822
|
AYDIN
|
EFELER
|
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
765107
|
1123
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
765107
|
7136
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
765107
|
1524
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
765107
|
2353
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
765107
|
1822
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765107
|
7103
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
765107
|
2510
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765107
|
2036
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
765107
|
4900
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765145
|
1119
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765145
|
7136
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
765145
|
1715
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765145
|
1524
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
765145
|
2353
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
765145
|
1822
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765145
|
4900
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765145
|
2143
|
AYDIN
|
SÖKE
|
Söke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
760025
|
1123
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
760025
|
1371
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
760025
|
1390
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
760025
|
1715
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
760025
|
7103
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760025
|
2510
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
760025
|
2036
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
760025
|
2143
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
761152
|
1119
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
761152
|
1371
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
761152
|
1390
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
761152
|
1524
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761152
|
1627
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
761152
|
2353
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
761152
|
2036
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
761152
|
4900
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
756009
|
7136
|
BALIKESİR
|
KARESİ
|
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
756009
|
1390
|
BALIKESİR
|
KARESİ
|
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Fizik
|
1
|
756009
|
1524
|
BALIKESİR
|
KARESİ
|
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat
Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
756009
|
2036
|
BALIKESİR
|
KARESİ
|
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Tarih
|
1
|
966478
|
1390
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
966478
|
1715
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
966478
|
1627
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
966478
|
1822
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
966478
|
7103
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
966478
|
2403
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
Bartın Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
759970
|
1119
|
BATMAN
|
MERKEZ
|
Batman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
759970
|
1822
|
BATMAN
|
MERKEZ
|
Batman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
759970
|
7103
|
BATMAN
|
MERKEZ
|
Batman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
395288
|
1119
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
395288
|
1390
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
395288
|
7102
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
395288
|
1524
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
395288
|
2353
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
395288
|
1822
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
395288
|
7103
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
395288
|
1283
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
395288
|
2143
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
965074
|
1119
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
965074
|
1371
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
965074
|
7136
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
965074
|
1390
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
965074
|
1715
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
965074
|
1627
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
965074
|
2353
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
965074
|
2510
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
965074
|
4900
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
965074
|
2143
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
Bilecik Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
703857
|
1123
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
703857
|
1371
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
703857
|
7102
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
703857
|
1524
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
703857
|
1627
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
703857
|
1822
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
703857
|
7103
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
703857
|
1283
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
749118
|
1119
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
749118
|
1123
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
749118
|
7102
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
749118
|
1524
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
749118
|
2353
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
749118
|
1822
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
749118
|
7103
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
749118
|
2403
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
749118
|
2510
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
749118
|
2143
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
760046
|
1371
|
BOLU
|
MERKEZ
|
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
760046
|
1390
|
BOLU
|
MERKEZ
|
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
760046
|
1822
|
BOLU
|
MERKEZ
|
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
760046
|
2036
|
BOLU
|
MERKEZ
|
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
964894
|
1119
|
BURDUR
|
MERKEZ
|
Alpaslan Ali Can Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
964894
|
1207
|
BURDUR
|
MERKEZ
|
Alpaslan Ali Can Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
964894
|
2143
|
BURDUR
|
MERKEZ
|
Alpaslan Ali Can Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
765449
|
1390
|
BURSA
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
|
Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
765449
|
1715
|
BURSA
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
|
Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765449
|
4900
|
BURSA
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
|
Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765449
|
1283
|
BURSA
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
|
Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
763184
|
1119
|
BURSA
|
NİLÜFER
|
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
763184
|
1390
|
BURSA
|
NİLÜFER
|
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
763184
|
1627
|
BURSA
|
NİLÜFER
|
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
763184
|
2036
|
BURSA
|
NİLÜFER
|
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
763184
|
2143
|
BURSA
|
NİLÜFER
|
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
2
|
965473
|
1119
|
BURSA
|
OSMANGAZİ
|
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
757248
|
1627
|
ÇANAKKALE
|
MERKEZ
|
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
757248
|
1119
|
ÇANAKKALE
|
MERKEZ
|
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
757248
|
2510
|
ÇANAKKALE
|
MERKEZ
|
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
757248
|
2036
|
ÇANAKKALE
|
MERKEZ
|
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
757248
|
2143
|
ÇANAKKALE
|
MERKEZ
|
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
750267
|
7136
|
ÇANKIRI
|
MERKEZ
|
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
750267
|
7102
|
ÇANKIRI
|
MERKEZ
|
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
750267
|
1715
|
ÇANKIRI
|
MERKEZ
|
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
750267
|
2510
|
ÇANKIRI
|
MERKEZ
|
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
750267
|
4900
|
ÇANKIRI
|
MERKEZ
|
Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
966400
|
7136
|
ÇORUM
|
MERKEZ
|
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
966400
|
1524
|
ÇORUM
|
MERKEZ
|
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
966400
|
1627
|
ÇORUM
|
MERKEZ
|
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
966400
|
2036
|
ÇORUM
|
MERKEZ
|
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
966400
|
2143
|
ÇORUM
|
MERKEZ
|
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
763187
|
1123
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
763187
|
1207
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
763187
|
1371
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
763187
|
1390
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
763187
|
1627
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
763187
|
2353
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
763187
|
2510
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
763187
|
2036
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
763187
|
1283
|
DENİZLİ
|
MERKEZEFENDİ
|
Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
756289
|
1283
|
DENİZLİ
|
PAMUKKALE
|
Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
756289
|
2143
|
DENİZLİ
|
PAMUKKALE
|
Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
970194
|
1119
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
970194
|
7102
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
970194
|
2353
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
970194
|
1822
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
3
|
970194
|
7103
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
970194
|
2510
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
970194
|
4900
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
970194
|
1283
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
970194
|
2143
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
760685
|
1822
|
EDİRNE
|
MERKEZ
|
Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
760685
|
7103
|
EDİRNE
|
MERKEZ
|
Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760685
|
2510
|
EDİRNE
|
MERKEZ
|
Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
966170
|
1627
|
ELAZIĞ
|
MERKEZ
|
Elazığ Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
966170
|
7102
|
ELAZIĞ
|
MERKEZ
|
Elazığ Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
970264
|
7136
|
ERZİNCAN
|
MERKEZ
|
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
970264
|
1524
|
ERZİNCAN
|
MERKEZ
|
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
759663
|
1390
|
ERZURUM
|
PALANDÖKEN
|
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
759663
|
7102
|
ERZURUM
|
PALANDÖKEN
|
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
759663
|
1524
|
ERZURUM
|
PALANDÖKEN
|
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
759663
|
1627
|
ERZURUM
|
PALANDÖKEN
|
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
759663
|
2353
|
ERZURUM
|
PALANDÖKEN
|
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
967444
|
1123
|
ESKİŞEHİR
|
ODUNPAZARI
|
Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
967444
|
1371
|
ESKİŞEHİR
|
ODUNPAZARI
|
Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
967444
|
1390
|
ESKİŞEHİR
|
ODUNPAZARI
|
Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
967444
|
1627
|
ESKİŞEHİR
|
ODUNPAZARI
|
Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
967444
|
2036
|
ESKİŞEHİR
|
ODUNPAZARI
|
Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
972117
|
1119
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
972117
|
1123
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
972117
|
7136
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
2
|
972117
|
1524
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
2
|
972117
|
2353
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
2
|
972117
|
1822
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
972117
|
2403
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
3
|
972117
|
2036
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
972117
|
2143
|
GAZİANTEP
|
ŞAHİNBEY
|
Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
765935
|
1119
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
765935
|
1123
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
2
|
765935
|
7136
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
2
|
765935
|
1390
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
2
|
765935
|
7102
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
2
|
765935
|
1715
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
2
|
765935
|
1524
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
2
|
765935
|
1627
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
765935
|
2353
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
2
|
765935
|
1822
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
765935
|
7103
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
2
|
765935
|
2403
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
2
|
765935
|
2510
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
2
|
765935
|
2036
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
765935
|
1283
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
765935
|
2143
|
GAZİANTEP
|
ŞEHİTKAMİL
|
Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
966428
|
1119
|
GÜMÜŞHANE
|
MERKEZ
|
Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
966428
|
7102
|
GÜMÜŞHANE
|
MERKEZ
|
Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
966428
|
1524
|
GÜMÜŞHANE
|
MERKEZ
|
Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
966428
|
2353
|
GÜMÜŞHANE
|
MERKEZ
|
Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
760982
|
1119
|
HAKKARİ
|
MERKEZ
|
Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
760982
|
7102
|
HAKKARİ
|
MERKEZ
|
Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
760982
|
1524
|
HAKKARİ
|
MERKEZ
|
Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
760982
|
7103
|
HAKKARİ
|
MERKEZ
|
Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760982
|
2403
|
HAKKARİ
|
MERKEZ
|
Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
756908
|
1119
|
HATAY
|
ANTAKYA
|
Hatay Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
756908
|
1524
|
HATAY
|
ANTAKYA
|
Hatay Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
756908
|
2403
|
HATAY
|
ANTAKYA
|
Hatay Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
760640
|
1123
|
HATAY
|
İSKENDERUN
|
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
760640
|
7103
|
HATAY
|
İSKENDERUN
|
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
2
|
760640
|
2403
|
HATAY
|
İSKENDERUN
|
İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
761017
|
1119
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
761017
|
1715
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
761017
|
1524
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761017
|
1822
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
761017
|
2143
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
761017
|
7103
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
761017
|
2510
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
761017
|
4900
|
IĞDIR
|
MERKEZ
|
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
753974
|
1524
|
ISPARTA
|
MERKEZ
|
Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat
Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
753974
|
1390
|
ISPARTA
|
MERKEZ
|
Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Fizik
|
1
|
765941
|
1524
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
765941
|
1627
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
765941
|
1822
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765941
|
7103
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
765941
|
2403
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
765941
|
2510
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765941
|
1119
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765941
|
2143
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
765941
|
4900
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
970178
|
1119
|
İSTANBUL
|
ATAŞEHİR
|
İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
970178
|
1283
|
İSTANBUL
|
ATAŞEHİR
|
İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
752248
|
1119
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
752248
|
1207
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
752248
|
7136
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
752248
|
1390
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
752248
|
1715
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
752248
|
1822
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
752248
|
2143
|
İSTANBUL
|
BAHÇELİEVLER
|
İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
762244
|
1119
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
762244
|
1123
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
762244
|
7136
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
762244
|
2353
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
762244
|
1822
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
762244
|
7103
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
2
|
970471
|
1123
|
İSTANBUL
|
BEŞİKTAŞ
|
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
970471
|
4900
|
İSTANBUL
|
BEŞİKTAŞ
|
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
970471
|
1390
|
İSTANBUL
|
BEŞİKTAŞ
|
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
970471
|
1822
|
İSTANBUL
|
BEŞİKTAŞ
|
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
970471
|
2403
|
İSTANBUL
|
BEŞİKTAŞ
|
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764505
|
1119
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764505
|
1123
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
764505
|
1715
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764505
|
1524
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764505
|
1627
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
764505
|
7103
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764505
|
2510
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764505
|
4900
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
Esenler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
763973
|
1119
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
763973
|
1207
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
763973
|
1371
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
763973
|
7136
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
763973
|
1715
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
763973
|
1524
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
763973
|
1627
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
763973
|
2353
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
763973
|
1822
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
763973
|
2403
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764144
|
1119
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764144
|
1123
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
764144
|
1371
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
764144
|
1390
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
764144
|
7102
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
764144
|
1627
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
764144
|
2353
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
764144
|
1822
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
764144
|
2510
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764144
|
2036
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
764144
|
4900
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
Fatih Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765790
|
1119
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765790
|
7136
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
765790
|
7102
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
765790
|
1715
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765790
|
7103
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
765790
|
2403
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
765790
|
2510
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765790
|
4900
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765790
|
2143
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
Maltepe Kadir Has Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
764644
|
1371
|
İSTANBUL
|
PENDİK
|
Pendik Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
764644
|
1715
|
İSTANBUL
|
PENDİK
|
Pendik Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764644
|
7103
|
İSTANBUL
|
PENDİK
|
Pendik Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764644
|
2510
|
İSTANBUL
|
PENDİK
|
Pendik Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764644
|
2143
|
İSTANBUL
|
PENDİK
|
Pendik Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
765027
|
7102
|
İSTANBUL
|
ŞİŞLİ
|
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
765027
|
1715
|
İSTANBUL
|
ŞİŞLİ
|
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765027
|
1822
|
İSTANBUL
|
ŞİŞLİ
|
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765027
|
2510
|
İSTANBUL
|
ŞİŞLİ
|
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765027
|
2143
|
İSTANBUL
|
ŞİŞLİ
|
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766164
|
1123
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
766164
|
1207
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
766164
|
1371
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
766164
|
7136
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766164
|
1390
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
766164
|
7102
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766164
|
1715
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766164
|
1524
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766164
|
1627
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
766164
|
2353
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
766164
|
1822
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766164
|
7103
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766164
|
2403
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766164
|
2510
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766164
|
2036
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
766164
|
4900
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766164
|
1119
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766164
|
1283
|
İSTANBUL
|
ÜSKÜDAR
|
Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
763697
|
1119
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
763697
|
1123
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
763697
|
1390
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
763697
|
1371
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
763697
|
1627
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
763697
|
2353
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
763697
|
2036
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
763697
|
4900
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766161
|
1119
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766161
|
7102
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766161
|
1715
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766161
|
1524
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766161
|
1822
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766161
|
7103
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766161
|
2403
|
İZMİR
|
ALİAĞA
|
Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
763189
|
1119
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
763189
|
1207
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
763189
|
1627
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
761339
|
1390
|
İZMİR
|
ÇİĞLİ
|
Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
761339
|
1524
|
İZMİR
|
ÇİĞLİ
|
Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761339
|
2403
|
İZMİR
|
ÇİĞLİ
|
Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
761339
|
2510
|
İZMİR
|
ÇİĞLİ
|
Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
973623
|
1119
|
İZMİR
|
KONAK
|
Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
973623
|
1371
|
İZMİR
|
KONAK
|
Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
973623
|
1715
|
İZMİR
|
KONAK
|
Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat
Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
973623
|
1627
|
İZMİR
|
KONAK
|
Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
973623
|
1283
|
İZMİR
|
KONAK
|
Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat
Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
889994
|
1119
|
İZMİR
|
NARLIDERE
|
Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
889994
|
4900
|
İZMİR
|
NARLIDERE
|
Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
889994
|
1627
|
İZMİR
|
NARLIDERE
|
Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
889994
|
2143
|
İZMİR
|
NARLIDERE
|
Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766112
|
1119
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766112
|
7136
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766112
|
7102
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766112
|
1715
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766112
|
1524
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766112
|
2143
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766112
|
1822
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766112
|
7103
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766112
|
2403
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766112
|
4900
|
İZMİR
|
ÖDEMİŞ
|
Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
757246
|
1119
|
KAHRAMANMARAŞ
|
DULKADİROĞLU
|
Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
757246
|
1123
|
KAHRAMANMARAŞ
|
DULKADİROĞLU
|
Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
757246
|
1715
|
KAHRAMANMARAŞ
|
DULKADİROĞLU
|
Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
2
|
757246
|
1524
|
KAHRAMANMARAŞ
|
DULKADİROĞLU
|
Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
2
|
757246
|
1822
|
KAHRAMANMARAŞ
|
DULKADİROĞLU
|
Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
757246
|
7103
|
KAHRAMANMARAŞ
|
DULKADİROĞLU
|
Kahramanmaraş Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
763277
|
1524
|
KAHRAMANMARAŞ
|
ELBİSTAN
|
Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
763277
|
7136
|
KAHRAMANMARAŞ
|
ELBİSTAN
|
Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
763277
|
2510
|
KAHRAMANMARAŞ
|
ELBİSTAN
|
Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
763277
|
4900
|
KAHRAMANMARAŞ
|
ELBİSTAN
|
Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
763277
|
2143
|
KAHRAMANMARAŞ
|
ELBİSTAN
|
Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
760639
|
1119
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
760639
|
1123
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
760639
|
7136
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
760639
|
1715
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
760639
|
1524
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
760639
|
1627
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
760639
|
1822
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
760639
|
2510
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
760639
|
1283
|
KARABÜK
|
MERKEZ
|
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
761851
|
1390
|
KARAMAN
|
MERKEZ
|
Karaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
761851
|
1524
|
KARAMAN
|
MERKEZ
|
Karaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761851
|
1627
|
KARAMAN
|
MERKEZ
|
Karaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
761851
|
2353
|
KARAMAN
|
MERKEZ
|
Karaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
761851
|
1283
|
KARAMAN
|
MERKEZ
|
Karaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
761851
|
7103
|
KARAMAN
|
MERKEZ
|
Karaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
974681
|
1371
|
KARS
|
MERKEZ
|
Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
974681
|
1390
|
KARS
|
MERKEZ
|
Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
974681
|
2353
|
KARS
|
MERKEZ
|
Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
974681
|
7103
|
KARS
|
MERKEZ
|
Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
967416
|
1822
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
967416
|
1123
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
967416
|
1207
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
967416
|
1524
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
967416
|
7103
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
967416
|
2510
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
967416
|
4900
|
KAYSERİ
|
MELİKGAZİ
|
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
2
|
764321
|
4900
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
764321
|
7136
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764321
|
2036
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
764321
|
7102
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
764321
|
1715
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764321
|
2403
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764321
|
2143
|
KIRKLARELİ
|
LÜLEBURGAZ
|
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve
Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
974479
|
7136
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
974479
|
1822
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
974479
|
1119
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
974479
|
7102
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
974479
|
2353
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
974479
|
2403
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
974479
|
2036
|
KIRKLARELİ
|
MERKEZ
|
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
959505
|
1119
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
959505
|
1123
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
959505
|
7136
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
959505
|
1390
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
959505
|
2353
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
959505
|
1822
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
959505
|
2403
|
KIRŞEHİR
|
KAMAN
|
Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
963946
|
1123
|
KIRŞEHİR
|
MERKEZ
|
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
963946
|
4900
|
KIRŞEHİR
|
MERKEZ
|
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
963946
|
1822
|
KIRŞEHİR
|
MERKEZ
|
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
965212
|
1524
|
KIRIKKALE
|
MERKEZ
|
Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761019
|
1119
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
761019
|
7136
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
761019
|
1390
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
761019
|
7102
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
761019
|
1627
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
761019
|
2353
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
761019
|
4900
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
761019
|
1283
|
KİLİS
|
MERKEZ
|
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
764736
|
1119
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764736
|
1715
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764736
|
1524
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764736
|
2353
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
764736
|
1822
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
764736
|
7103
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764736
|
2510
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764736
|
2143
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766167
|
1119
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766167
|
7136
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766167
|
7102
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766167
|
1715
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766167
|
1524
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766167
|
1822
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766167
|
7103
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766167
|
2403
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766167
|
2510
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766167
|
4900
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766167
|
2143
|
KOCAELİ
|
GÖLCÜK
|
Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
967415
|
1371
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
967415
|
1390
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
967415
|
1715
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
967415
|
2353
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
967415
|
2403
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
967415
|
2510
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
967415
|
2036
|
KOCAELİ
|
İZMİT
|
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
764928
|
1119
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764928
|
1207
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
764928
|
7102
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
764928
|
1715
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764928
|
1524
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764928
|
7103
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764928
|
2403
|
KONYA
|
AKŞEHİR
|
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764550
|
1119
|
KONYA
|
EREĞLİ
|
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764550
|
7136
|
KONYA
|
EREĞLİ
|
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764550
|
1524
|
KONYA
|
EREĞLİ
|
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764550
|
7103
|
KONYA
|
EREĞLİ
|
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764550
|
2403
|
KONYA
|
EREĞLİ
|
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764550
|
4900
|
KONYA
|
EREĞLİ
|
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
966184
|
1715
|
KONYA
|
MERAM
|
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
966184
|
1524
|
KONYA
|
MERAM
|
Konya Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766292
|
1119
|
KÜTAHYA
|
GEDİZ
|
GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766292
|
7136
|
KÜTAHYA
|
GEDİZ
|
GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766292
|
1715
|
KÜTAHYA
|
GEDİZ
|
GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766292
|
7103
|
KÜTAHYA
|
GEDİZ
|
GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
|
Rehberlik
|
1
|
766292
|
2403
|
KÜTAHYA
|
GEDİZ
|
GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766292
|
4900
|
KÜTAHYA
|
GEDİZ
|
GEDİZ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
969725
|
1207
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
969725
|
1371
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
969725
|
1390
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
969725
|
7102
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
969725
|
1627
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
969725
|
4900
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
764526
|
1119
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764526
|
1123
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
764526
|
7136
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764526
|
1390
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
764526
|
7102
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
764526
|
1715
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764526
|
1627
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
764526
|
7103
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764526
|
2510
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764526
|
4900
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
764526
|
2143
|
KÜTAHYA
|
TAVŞANLI
|
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766341
|
1119
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766341
|
7136
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766341
|
7102
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766341
|
1715
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766341
|
1524
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766341
|
1822
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766341
|
7103
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766341
|
2403
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766341
|
2143
|
MALATYA
|
BATTALGAZİ
|
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
760962
|
1119
|
MANİSA
|
AKHİSAR
|
Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
2
|
760962
|
7136
|
MANİSA
|
AKHİSAR
|
Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
760962
|
1524
|
MANİSA
|
AKHİSAR
|
Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
760962
|
2403
|
MANİSA
|
AKHİSAR
|
Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
760962
|
2143
|
MANİSA
|
AKHİSAR
|
Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
962696
|
1371
|
MANİSA
|
SALİHLİ
|
Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
962696
|
1390
|
MANİSA
|
SALİHLİ
|
Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
962696
|
2353
|
MANİSA
|
SALİHLİ
|
Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
962696
|
7103
|
MANİSA
|
SALİHLİ
|
Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
962696
|
2403
|
MANİSA
|
SALİHLİ
|
Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
761343
|
7136
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
761343
|
7102
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
761343
|
1715
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
761343
|
1524
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
761343
|
1822
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
761343
|
4900
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
761343
|
2143
|
MANİSA
|
TURGUTLU
|
Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
753109
|
1822
|
MANİSA
|
ŞEHZADELER
|
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
3
|
753109
|
7102
|
MANİSA
|
ŞEHZADELER
|
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
753109
|
4900
|
MANİSA
|
ŞEHZADELER
|
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
760455
|
7136
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
760455
|
7103
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760455
|
2403
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
2
|
760455
|
2510
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
760455
|
2143
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
Prof.Dr.Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766171
|
1119
|
MARDİN
|
KIZILTEPE
|
Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766171
|
7136
|
MARDİN
|
KIZILTEPE
|
Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766171
|
1524
|
MARDİN
|
KIZILTEPE
|
Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766171
|
7103
|
MARDİN
|
KIZILTEPE
|
Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766171
|
2403
|
MARDİN
|
KIZILTEPE
|
Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766163
|
1119
|
MARDİN
|
MİDYAT
|
Midyat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766163
|
7136
|
MARDİN
|
MİDYAT
|
Midyat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766163
|
1524
|
MARDİN
|
MİDYAT
|
Midyat Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766163
|
7103
|
MARDİN
|
MİDYAT
|
Midyat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766163
|
2403
|
MARDİN
|
MİDYAT
|
Midyat Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766108
|
1119
|
MARDİN
|
NUSAYBİN
|
Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766108
|
7136
|
MARDİN
|
NUSAYBİN
|
Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766108
|
1524
|
MARDİN
|
NUSAYBİN
|
Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766108
|
7103
|
MARDİN
|
NUSAYBİN
|
Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766108
|
2403
|
MARDİN
|
NUSAYBİN
|
Nusaybin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766166
|
1119
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766166
|
7136
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766166
|
7102
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766166
|
1715
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766166
|
1524
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766166
|
1822
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766166
|
7103
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766166
|
2403
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766166
|
2510
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766166
|
4900
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766166
|
2143
|
MERSİN
|
ANAMUR
|
Anamur Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
762477
|
7136
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
762477
|
1390
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
762477
|
1715
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
762477
|
1627
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
762477
|
2353
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
762477
|
7103
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
762477
|
2143
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
752247
|
1123
|
MERSİN
|
TARSUS
|
Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
752247
|
1207
|
MERSİN
|
TARSUS
|
Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
752247
|
1371
|
MERSİN
|
TARSUS
|
Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
752247
|
7102
|
MERSİN
|
TARSUS
|
Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
752247
|
2036
|
MERSİN
|
TARSUS
|
Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
752247
|
1283
|
MERSİN
|
TARSUS
|
Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
972213
|
1715
|
MERSİN
|
YENİŞEHİR
|
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
972213
|
2353
|
MERSİN
|
YENİŞEHİR
|
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
972213
|
2036
|
MERSİN
|
YENİŞEHİR
|
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
765133
|
1119
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765133
|
1371
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
765133
|
7136
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
765133
|
1715
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765133
|
1524
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
765133
|
4900
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765133
|
2143
|
MUĞLA
|
BODRUM
|
Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
764607
|
1119
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764607
|
1123
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
764607
|
1207
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
764607
|
1371
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
764607
|
7136
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764607
|
1390
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
764607
|
1524
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764607
|
1627
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
764607
|
2353
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
764607
|
1822
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
764607
|
2510
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764607
|
2036
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
764607
|
4900
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
764607
|
1283
|
MUĞLA
|
FETHİYE
|
Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
761111
|
1119
|
MUĞLA
|
MENTEŞE
|
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
761111
|
1390
|
MUĞLA
|
MENTEŞE
|
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
761111
|
7102
|
MUĞLA
|
MENTEŞE
|
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
761111
|
1715
|
MUĞLA
|
MENTEŞE
|
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
761111
|
1627
|
MUĞLA
|
MENTEŞE
|
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
761111
|
1822
|
MUĞLA
|
MENTEŞE
|
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
766223
|
1119
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766223
|
7136
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766223
|
7102
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766223
|
1715
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766223
|
1524
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766223
|
7103
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766223
|
2403
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766223
|
4900
|
MUĞLA
|
MİLAS
|
Milas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
972072
|
1119
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
Muş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
972072
|
1524
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
Muş Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
972072
|
1822
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
Muş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
972072
|
2403
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
Muş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
972072
|
2510
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
Muş Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
972071
|
1524
|
NEVŞEHİR
|
MERKEZ
|
Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
972071
|
7103
|
NEVŞEHİR
|
MERKEZ
|
Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
749119
|
1390
|
NİĞDE
|
MERKEZ
|
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
749119
|
1715
|
NİĞDE
|
MERKEZ
|
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
749119
|
2353
|
NİĞDE
|
MERKEZ
|
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
749119
|
7103
|
NİĞDE
|
MERKEZ
|
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
755102
|
1119
|
ORDU
|
ALTINORDU
|
Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765146
|
2403
|
ORDU
|
FATSA
|
Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
763591
|
1715
|
ORDU
|
ÜNYE
|
Ünye Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik Öğr.
|
1
|
763591
|
1524
|
ORDU
|
ÜNYE
|
Ünye Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
763591
|
7103
|
ORDU
|
ÜNYE
|
Ünye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
763591
|
2403
|
ORDU
|
ÜNYE
|
Ünye Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
761044
|
1207
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
761044
|
1390
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
761044
|
7102
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
2
|
761044
|
1627
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
761044
|
2353
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
761044
|
1822
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
761044
|
2403
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764542
|
1119
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764542
|
7136
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764542
|
7102
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
764542
|
1715
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764542
|
1524
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764542
|
2353
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
764542
|
2143
|
RİZE
|
ARDEŞEN
|
Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
973425
|
1390
|
RİZE
|
MERKEZ
|
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
973425
|
1715
|
RİZE
|
MERKEZ
|
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
973425
|
1524
|
RİZE
|
MERKEZ
|
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
973425
|
7103
|
RİZE
|
MERKEZ
|
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
973425
|
1207
|
RİZE
|
MERKEZ
|
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
762749
|
1119
|
SAKARYA
|
SERDİVAN
|
Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
762749
|
1123
|
SAKARYA
|
SERDİVAN
|
Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
762749
|
2353
|
SAKARYA
|
SERDİVAN
|
Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
762749
|
1822
|
SAKARYA
|
SERDİVAN
|
Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
817565
|
1119
|
SİNOP
|
MERKEZ
|
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
817565
|
1390
|
SİNOP
|
MERKEZ
|
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
817565
|
1715
|
SİNOP
|
MERKEZ
|
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
817565
|
7103
|
SİNOP
|
MERKEZ
|
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
2
|
969726
|
1119
|
SİVAS
|
MERKEZ
|
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
969726
|
1283
|
SİVAS
|
MERKEZ
|
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
969726
|
1627
|
SİVAS
|
MERKEZ
|
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
969726
|
7103
|
SİVAS
|
MERKEZ
|
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
969726
|
2403
|
SİVAS
|
MERKEZ
|
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766233
|
2403
|
ŞANLIURFA
|
BİRECİK
|
Birecik Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
756041
|
1123
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
756041
|
1390
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
756041
|
1524
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
756041
|
1627
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
756041
|
2353
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
756041
|
1822
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
756041
|
2510
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
756041
|
4900
|
ŞANLIURFA
|
HALİLİYE
|
Şanlıurfa Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766222
|
1119
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766222
|
7136
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766222
|
7102
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
766222
|
1715
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766222
|
1524
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766222
|
1822
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
766222
|
7103
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766222
|
2403
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766222
|
2510
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
766222
|
4900
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
766222
|
2143
|
ŞANLIURFA
|
KARAKÖPRÜ
|
Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
766224
|
1119
|
ŞANLIURFA
|
SİVEREK
|
Siverek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766224
|
7136
|
ŞANLIURFA
|
SİVEREK
|
Siverek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766224
|
1524
|
ŞANLIURFA
|
SİVEREK
|
Siverek Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766224
|
2403
|
ŞANLIURFA
|
SİVEREK
|
Siverek Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766225
|
1119
|
ŞANLIURFA
|
VİRANŞEHİR
|
Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766225
|
1524
|
ŞANLIURFA
|
VİRANŞEHİR
|
Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
766225
|
7103
|
ŞANLIURFA
|
VİRANŞEHİR
|
Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766225
|
2403
|
ŞANLIURFA
|
VİRANŞEHİR
|
Viranşehir Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766475
|
1119
|
ŞIRNAK
|
CİZRE
|
Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
766475
|
2403
|
ŞIRNAK
|
CİZRE
|
Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764111
|
1119
|
ŞIRNAK
|
MERKEZ
|
Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764111
|
7136
|
ŞIRNAK
|
MERKEZ
|
Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764111
|
1524
|
ŞIRNAK
|
MERKEZ
|
Şırnak Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764993
|
1123
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
764993
|
1627
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
764993
|
7103
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764993
|
2403
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
764993
|
2510
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
764993
|
2143
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
910265
|
1123
|
TOKAT
|
MERKEZ
|
Tokat Bilim ve sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
910265
|
7102
|
TOKAT
|
MERKEZ
|
Tokat Bilim ve sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
910265
|
1715
|
TOKAT
|
MERKEZ
|
Tokat Bilim ve sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
910265
|
1524
|
TOKAT
|
MERKEZ
|
Tokat Bilim ve sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
910265
|
7103
|
TOKAT
|
MERKEZ
|
Tokat Bilim ve sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
764852
|
1119
|
TOKAT
|
TURHAL
|
Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
764852
|
7136
|
TOKAT
|
TURHAL
|
Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
764852
|
7102
|
TOKAT
|
TURHAL
|
Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
764852
|
1715
|
TOKAT
|
TURHAL
|
Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
764852
|
1524
|
TOKAT
|
TURHAL
|
Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
764852
|
2403
|
TOKAT
|
TURHAL
|
Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
760986
|
1119
|
TUNCELİ
|
MERKEZ
|
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
760986
|
1524
|
TUNCELİ
|
MERKEZ
|
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi
|
İngilizce
|
1
|
760986
|
7136
|
TUNCELİ
|
MERKEZ
|
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
760986
|
7102
|
TUNCELİ
|
MERKEZ
|
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
760986
|
7103
|
TUNCELİ
|
MERKEZ
|
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
760986
|
1715
|
TUNCELİ
|
MERKEZ
|
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
757222
|
1390
|
TRABZON
|
ORTAHİSAR
|
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
757222
|
2353
|
TRABZON
|
ORTAHİSAR
|
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
757222
|
7103
|
TRABZON
|
ORTAHİSAR
|
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
757222
|
2036
|
TRABZON
|
ORTAHİSAR
|
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
757222
|
2143
|
TRABZON
|
ORTAHİSAR
|
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
757222
|
1119
|
TRABZON
|
ORTAHİSAR
|
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
881829
|
1371
|
UŞAK
|
MERKEZ
|
Uşak Bilim ve Sanat Merkezi
|
Felsefe
|
1
|
881829
|
1822
|
UŞAK
|
MERKEZ
|
Uşak Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
755795
|
1715
|
VAN
|
İPEKYOLU
|
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
755795
|
1627
|
VAN
|
İPEKYOLU
|
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
755795
|
2036
|
VAN
|
İPEKYOLU
|
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Tarih
|
1
|
755795
|
1123
|
VAN
|
İPEKYOLU
|
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
966909
|
1715
|
YALOVA
|
ÇINARCIK
|
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
966909
|
2403
|
YALOVA
|
ÇINARCIK
|
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
966909
|
2510
|
YALOVA
|
ÇINARCIK
|
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
966909
|
4900
|
YALOVA
|
ÇINARCIK
|
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
966909
|
2143
|
YALOVA
|
ÇINARCIK
|
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
966909
|
1627
|
YALOVA
|
ÇINARCIK
|
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
2
|
766234
|
2403
|
YOZGAT
|
BOĞAZLIYAN
|
Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
964751
|
1207
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Coğrafya
|
1
|
964751
|
1390
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
964751
|
1627
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
964751
|
2353
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
964751
|
1822
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
2
|
964751
|
4900
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
964751
|
1283
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
766237
|
7136
|
YOZGAT
|
SORGUN
|
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
766237
|
1715
|
YOZGAT
|
SORGUN
|
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
766237
|
7103
|
YOZGAT
|
SORGUN
|
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
766237
|
2403
|
YOZGAT
|
SORGUN
|
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
766237
|
2143
|
YOZGAT
|
SORGUN
|
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
|
765945
|
1119
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
765945
|
1123
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Biyoloji
|
1
|
765945
|
7136
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fen Bilimleri
|
1
|
765945
|
1390
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Fizik
|
1
|
765945
|
7102
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
765945
|
1715
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
İlköğretim Matematik
Öğr.
|
1
|
765945
|
1627
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
765945
|
2353
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Matematik
|
1
|
765945
|
1822
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Müzik
|
1
|
765945
|
7103
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Rehberlik
|
1
|
765945
|
2403
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
765945
|
2510
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
765945
|
4900
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Teknoloji ve Tasarım
|
1
|
765945
|
1283
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
765945
|
2143
|
ZONGULDAK
|
EREĞLİ
|
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi
|
Türkçe
|
1
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