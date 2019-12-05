ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
|05 Aralık 2019 12:28
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ÖSYM Başkanlığı, 2.313 sözleşmeli pozisyonun yer aldığı, 2019/6 KPSS tercihlerine başvuran adayların tercih sonuçlarını hala açıklamadı. Tercihlere başvurular, 27 Kasım'da sona ermişti.
Diğer taraftan, 2019/2 KPSS tercihlerine başvurular 3 Aralık itibariyle alınmaya başlamıştır.
2019/6 KPSS tercih sonuçlarının açıklanması geciktiği için, yerleşme ihtimali olan adaylar, yerleşip yerleşmediklerini bilmedikleri için 2019/2 KPSS tercihlerine başvuru yapmaktadır.
Mükerrer başvuru miktarı ne kadar artarsa, boş kalacak kadro sayısı o derece artacaktır.
Bu nedenle ÖSYM Başkanlığının 2019/6 KPSS tercihlerini acilen yayınlaması gerekmektedir.
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