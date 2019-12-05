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Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı
 05 Aralık 2019 12:49
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Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si başkentte yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 yabancı uyruklu zanlıdan 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan 5'inin Irak ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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