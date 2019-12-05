Yavaş yükselişte, İmamoğlu'nun oyu aynı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G şirketine yaptırdığı son anketin sonuçlarını köşesinde paylaştı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

CHP belediye başkanlarıyla ilgili memnuniyet anketi yaptırıyor. Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G şirketi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin ilk bölümü tamamlandı. Anketle ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la konuştum. "Belediyelerimize seçim döneminde birçok ithamlarda bulunuldu. 'HDP'lileri, PKK'lıları getirecekler', 'Çalışanları işten atacaklar' denildi. Ama bunların doğru olmadığı ortaya çıktı" dedi.

Memnuniyet anketinin ilk sonuçlarına gelince...

İMAMOĞLU ORANINI KORUYOR

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini yüzde 54.21'le kazanmıştı. İmamoğlu aynı oranı koruyor. İmamoğlu için yurtdışında anket yapılsa herhalde daha yüksek çıkar.

MANSUR YAVAŞ YÜZDE 63'LE İLK SIRADA

Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın grafiği yükseliyor. Mansur Yavaş seçimleri yüzde 50.93'le kazanmıştı. CHP'nin yaptırdığı ankette ise Mansur Yavaş yüzde 63.06'yla CHP'li belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yavaş'ın polemiğe girmeyen tavrı ve Ankara'nın sorunlarına odaklanması nedeniyle halktaki karşılığı artıyor.

ZEYDAN KARALAR YÜZDE 60

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yükseliş içinde olan belediye başkanlarından. Seçimleri yüzde 53.63 oranıyla kazanan Zeydan Karalar, yüzde 60'la ikinci sırada çıkıyor.

TUNÇ SOYER ORANINI KORUYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 58.71 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilmişti. Tunç Soyer yükseliş ya da iniş içerisinde değil, oranını koruyor.

BÜYÜKERŞEN YÜZDE 56

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen her seçimde oy oranını yükselten başkanlardan. Eskişehirliler, yüzde 52.3'le beşinci kez seçilen Büyükerşen'e desteklerini sürdürüyorlar. Büyükerşen'le ilgili memnuniyet oranı birkaç puan yükselişle yüzde 56 oranında.

VAHAP SEÇER YÜZDE 48

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimleri yüzde 45.09 oy oranıyla kazanmıştı. Vahap Seçer de oy oranını birkaç puan arttıran isimlerden. Mersinlilerin yüzde 48'i Vahap Seçer'den memnun.

MUHİTTİN BÖCEK YÜZDE 50.62

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şehriyle uyum içinde olan belediye başkanlarından. Belediye başkanlığını yüzde 50.62 oy oranı ile kazanan Böcek, aynı oranı koruyor.