1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ankesör' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında Kasım 2017'den bu yana savcılık veya hakimlik önünde itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 952'ye yükseldi
 05 Aralık 2019 13:03
Yazdır
'Ankesör' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullananlara yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların sayısı 952'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin İstanbul'daki eylemlerine katılan ve aralarında muvazzaf askeri personel, askeri öğrenciler de dahil 1649 şüpheli yönünden, 4 bin 3 sabit hat üzerinde yapılan inceleme sonucunda darbeye karışan suphelilerden 1131'inin (yüzde 69) orgutsel amaçlı sabit hat-ankesör irtibatının bulundugu tespit edildi.

FETO/PDY silahlı teror orgutunun TSK icerisine sızmıs, halen desifre edilemeyen ve aynı zamanda sabit hat-ankesör irtibatı olan örgüt mensuplarının tespitine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen soruşturmada toplam 19 farklı operasyon yapıldı.

- 4 bin 501 şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askerlerle bu kişilerden sorumlu sivillerin, örgütsel irtibat amacıyla kullandıkları büfe, market, fatura ödeme merkezleri gibi çeşitli yerlerde kurulu kontörlü hatlarla kamuya açık yerlerdeki ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları belirlendi. Soruşturmada, bu yöntemle görüşme yapan 4 bin 501 şüphelinin tespiti gerçekleştirildi.

Bu kisilerden darbe girisimi veya munhasıran teror orgutu mensubiyeti nedeniyle haklarında islem yapılmayan 2 bin 829 asker hakkında yakalama ve gozaltı talimatı verildi.

Söz konusu şüphelilerden 2 bin 467'si gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 625'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp örgütle ilgili bilgi vererek serbest kalırken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 327 şüpheli ise hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içi bilgi verdikleri gerekçesiyle adli kontrol şartıyla salıverildi.

Böylece, sabit hat-ankesör soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren itirafçı sayısı 952'ye yükseldi.

"Ankesör" soruşturması kapsamında bugüne kadar 1526 şüpheli de ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Bu arada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi geçen ay verdiği bir kararla FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonla ardışık aramaların, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olarak sayılmasına hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
05 Aralık 2019 13:28		 Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu
05 Aralık 2019 13:08
Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı
05 Aralık 2019 12:49		 İtirafçı binbaşı ceza almadı
05 Aralık 2019 12:14
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde
05 Aralık 2019 12:14		 FETÖ'nün askeri öğrencileri tehditleri itirafçı ifadesinde
05 Aralık 2019 11:35
Terör örgütü PKK ile ilgili veriler kodlandı
05 Aralık 2019 11:28		 5 kadın teröristin son telsiz konuşmaları deşifre edildi
05 Aralık 2019 09:31
Ajan cinayetinde Zindaşti sorgusu
05 Aralık 2019 09:12		 Casusluk skandalında yeni perde
05 Aralık 2019 07:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı13:25 - 'Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız'13:23 - Kız yurdunda kadın görevlilere saldırı13:19 - KDK'dan kamu görevlilerine 'güler yüz' denetimi13:14 - Karayolları Genel Müdürlüğüne yüzde 66 yerli iş makinası13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Metin Feyzioğlu'ndan arabuluculuk açıklaması13:08 - Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu13:05 - Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi13:05 - Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a: Omurgasız saray fedaisi
13:03 - Yavaş yükselişte, İmamoğlu'nun oyu aynı13:03 - 'Ankesör' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı13:01 - Sağlıkta robot muayenesi dönemi 2020'nin ortalarında başlayacak12:57 - Olçok Ailesi: Şehidimizin eşinin görüşlerini tasvip etmiyoruz!12:49 - Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı12:46 - Başsavcılıktan Ceren'in katili ile ilgili açıklama12:36 - Fahri konsolosların sayısı 250'den 320'ye çıktı12:31 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açlık 2
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
bulgurlama 2
Pusat 1
Tanrı türkü korusun 1
Appo 3
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
Bir tarafta halk,bir tarafta sermaye 1
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam