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Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2019 sonbaharında geçen yılın aynı mevsimine göre yağışlar ortalama yüzde 47 azaldı
 05 Aralık 2019 13:05
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Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi

Sonbahar mevsiminde yağışlar normallerine göre Güney Ege kıyı kesimleri ile Giresun sahil kesiminde normallerinin biraz üzerinde gerçekleşirken diğer tüm bölgelerde azalma meydana geldi. Mevsim normaline göre azalma Çanakkale, Bursa çevreleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun batı ve doğusunda, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 60'ları aşan azalma kaydedildi. Türkiye'de sonbahar mevsim yağışlarında son 39 yılın en düşük yağışını aldı.

"EN FAZLA AZALMA YÜZDE 67 İLE ÇORUM"

2019 yılı Sonbahar mevsiminde 81 ilin Muğla dışında tamamında normalleri ve geçen yıl sonbahar yağışlarının altında yağış gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma yüzde 67 ile Çorum'da gerçekleşirken en az yağışı 30.1 mm ile Nevşehir aldı. 2019 yılı Sonbahar Mevsimi yağış ortalaması 74.3 mm, normali (1981-2010) 140.6 mm ve geçen yıl sonbahar yağış ortalaması ise 139.1 mm. Mevsim yağışlarında normali ve geçen yıl yağışlarına göre yüzde 47 azalma gerçekleşti. Bölge bazında tüm bölgelerimiz normali ve geçen yıl yağışlarının altında yağış alırken en fazla azalma yüzde 59 azalma ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana geldi.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 89.6 mm normali 190.0 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 199.8 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 53 ve geçen yıla göre yüzde 55 azalma gerçekleşti. Bölge mevsim yağışı son 15 yılın en düşük seviyesinde.

-Ege bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 94.0 mm, normali 138.1 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 133.4 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 32 ve geçen yıla göre yüzde 30 azalma gerçekleşti.

- Akdeniz bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 92.1 mm, normali 155.5 mm ve geçen yıl sonbahar mevsim yağış ortalaması 139.4 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 41 ve geçen yıla göre yüzde 34 azalma gerçekleşti.

- İç Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 42.2 mm, normali 91.1 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 80.6 mm. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 54 ve geçen yıla göre yüzde 48 azalma gerçekleşti. Bölge mevsim yağışları son 5 senedir normalleri altında seyretmekte.

-Karadeniz bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 116.8 mm, normali 204.5 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 178.2 mm. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 43 ve geçen yıla göre yüzde 35 azalma gösterdi. Bölge mevsim yağışları son 39 senenin en düşük seviyesinde.

- Doğu Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 51.7 mm, normali 125.8 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 135.0 mm. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 59 ve geçen yıla göre yüzde 62 azalma gösterdi. Bölge mevsim yağışları son 39 senenin en düşük seviyesinde.

-Güneydoğu Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 55.7 mm, mevsim normali 105.3 mm ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 157.9 mm. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 47 ve geçen yıla göre yüzde 65 azalma gösterdi.
DHA
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