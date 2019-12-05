Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a: Omurgasız saray fedaisi
|05 Aralık 2019 13:05
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Twiter hesabından yaptığı paylaşımda aynı gazetede yazan Soner Yalçın için omurgasız dedi.
Özdil'in o paylaşımı şöyle:
Soner Yalçın benim tweetimi köşesine alıp, isim vermeden "gençler eğleniyor" demiş, omurgasızların nasıl eğilip büküldüğünü görüp eğleniyoruz hakikaten
İşte Soner Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı:
Erdoğan sürpriz bir kararla 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı veto edip imzalamadı. Sosyal medyada hemen "geyik muhabbeti" başladı:
"AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi." Bu gibi yığınla espri yapıldı. Olabilir. Renktir. Gençler eğlensin! Ama... Bu konu sadece mizahla geçiştirilebilir mi?
'Saray fedaisi'
Yılmaz Özdil, bir tweet daha atarak, Soner Yalçın'ı 'saray fedailiği' ile suçladı:
"Hazır veto edilmişken, karşıymış gibi görünüp, saray fedailiği yapanlara da filtre takılmalı, etrafa saçtıkları algı partikülleriyle yurtsever insanların zihin atmosferi zehirleniyor."
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