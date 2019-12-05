Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|05 Aralık 2019 13:12
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 108.840,06 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 778,74 puan artarak 108.840,06 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile bilişim, tek gerileyen yüzde 0,36 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.00'in direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
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