1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
 05 Aralık 2019 13:28
Yazdır
Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü YPG/PKK/KCK'yla irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında tespitler bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
05 Aralık 2019 15:21		 Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi
05 Aralık 2019 14:36
Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu
05 Aralık 2019 13:08		 'Ankesör' soruşturmasında itirafçıların sayısı bine yaklaştı
05 Aralık 2019 13:03
Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 7 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı
05 Aralık 2019 12:49		 İtirafçı binbaşı ceza almadı
05 Aralık 2019 12:14
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde
05 Aralık 2019 12:14		 FETÖ'nün askeri öğrencileri tehditleri itirafçı ifadesinde
05 Aralık 2019 11:35
Terör örgütü PKK ile ilgili veriler kodlandı
05 Aralık 2019 11:28		 5 kadın teröristin son telsiz konuşmaları deşifre edildi
05 Aralık 2019 09:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:21 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası15:19 - Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı15:17 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AGİT'e FETÖ uyarısı15:16 - Bakan Selçuk: Ceren Özdemir davasına müdahil olacağız15:13 - Ceren Özdemir'in katili tutuklandı15:12 - Alparslan Kuytul tahliye edildi15:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması15:01 - Hukukçulardan 'infaz sisteminin yeniden değerlendirilmesi' önerisi14:59 - Beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi14:57 - Merkez Bankası rezervleri azaldı
14:53 - Rekabet Kurulu 6 birleşme ve devralma işlemine izin verdi14:41 - Pes dedirten 112 çağrıları: Fazla sayıda ölü var, ambulans istiyoruz14:36 - Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi14:33 - Maaşının son kalan kısmı çalınan anne, 'Bir ay nasıl geçineceğiz' diye ağladı14:29 - Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak14:19 - İşsizler işsizlikten, onlar eleman bulamamaktan şikayetçi14:11 - Marmara'da buzlanma ve don uyarısı14:07 - Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
Capgras sendromu 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
idam cezası 1
Appo 3
ferdi kadıoğlu 1
canşenliğim 2
Renkli 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam