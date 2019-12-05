Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
|05 Aralık 2019 13:28
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Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü YPG/PKK/KCK'yla irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında tespitler bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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