İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı
|05 Aralık 2019 13:35
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İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 12 milyon 690 bin 576 olarak belirlendi.
İstanbul'u ziyaret eden turist sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,91 artarken son beş yılın ocak-ekim aylarında gelen yabancı ziyaretçi sayıları birlikte değerlendirildiğinde, bu yıl en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı.
Kente hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11,9'luk artışla 12 milyon 653 bin 888 olarak gerçekleşirken deniz yolu ile gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 20,1 artışla 36 bin 688 oldu.
Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 55,7'si İstanbul Havalimanını, yüzde 24,5'i Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 19,8'i de 2019 Nisan ayında kapanan Atatürk Havalimanını kullandı.
- Almanlar ilk sırada
Bu yılın 10 ayında İstanbul'a gelen yabancı turistler arasında yüzde 7,6'lık oranı oluşturan 965 bin 115 ziyaretçi sayısıyla Almanlar ilk sırada yer aldı.
Bunu sırasıyla İranlılar (yüzde 6,1), Iraklılar (yüzde 4,7), Ruslar (yüzde 4,6), Fransızlar (yüzde 3,4), İngilizler (yüzde 3,3), Suudi Arabistanlılar (yüzde 3,2), Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 3,1), Çinliler (yüzde 2,6), Kuveytliler (yüzde 2,3) ile diğer ülke vatandaşları (yüzde 58,9) takip etti.
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