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Kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

İstanbul'da ana elektrik iletim hatlarına, elektrik kesilmeden, helikopterle bakım yapılıyor. Bu çalışma sırasında yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta ölüme meydan okuyor. İstanbul Boğazı'nın 280 metre üzerinde, 400 bin voltluk elektrik kablolarında yapılan nefes kesen çalışma havadan fotoğraflandı
 05 Aralık 2019 13:40
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Kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)'nin bu yıl Ağustos ayında başlattığı çalışma ile ana elektrik iletim hatlarına, elektrik kesilmeden, helikopterli canlı bakım hizmeti veriliyor. Bu çalışma sırasında yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta ölüme meydan okuyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da elektrik sağlayan ana iletim hattının Zekeriyaköy'de bulunan direklerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.


Boğazın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

Günlük yaşam için adeta vazgeçilmez olan elektriğin kaynağından iletimi Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından bütün ülkeye sağlanıyor. Yaklaşık 16 bin çalışanı, 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi kontrol merkeziyle TEİAŞ, termik, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal santrallerinde üretilen elektriği, enerji iletim hatları ve trafo merkezleri ile şehirlere, organize sanayi bölgelerine, fabrikalara iletiyor. Ancak bu iletimi sağlayan hatların da düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımlar sırasında en önemli konu ise elektriği kesmenden çalışmaların yapılması.

ELEKTRİK KESİLMEDEN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bu noktada devreye 'canlı bakım' çalışması devreye giriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yerden yüzlerce metre yükseklikte, 400 bin volt elektrik yüklü kablolar üzerinde canlı bakım çalışması yapılıyor.

Asıl adı Enerji İletim Hatlarında Helikopterle Enerji Altında Bakım çalışması, kısaca "canlı bakım" olarak adlandırılıyor. Özel eğitimli 15 kişilik ekip, çalışmalar için özel olarak donatılan helikoptere, 450 kilo ağırlığında bir sepet bağlıyor. Helikoptere, izole halatlarla bağlı sepette yine izole kıyafetler giyen bir ya da iki bakım teknisyeni biniyor. Ekip bakımı yapılacak olan ana dağıtım hattına gidiyor. Helikopter kendisine bağlı sepeti, 400 bin volt elektrik yüklü kabloya bırakıyor. Teknisyen yerin yüzlerce metre üzerindeki kablo üzerine çalışmalarını yapıyor.

YERDEN 280 METRE YÜKSEKLİKTE

İstanbul, Türkiye'deki elektriğin yaklaşık yüzde 25'ini tüketiyor. Şehrin Avrupa Yakası'na ise İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçen 8 ana hat elektrik sağlıyor. Bu hatların bakımı ise boğazdaki rüzgar nedeniyle daha da zorlaşıyor. İstanbul Zekeriyaköy'de bulunan ana iletim hattının Avrupa Yakası bulunan dev direklerinde teknisyenler deniz seviyesinden 280 metre yükseklikte, saatlerce çalışıyorlar. İşi biten teknisyenleri ise yine helikopter aynı şekilde alıyor. Canlı bakım teknisyenlerinin yaptığı bu iş ise dünyanın en tehlikeli meslekleri arasında yer alıyor.

"CANLI BAKIM EKİPLERİMİZE 'IŞIĞIN EMEKÇİLERİ' DİYEBİLİRİZ"

TEİAŞ 4. Bölge Müdürü Atilla Kaya, "Şu anda İstanbul'un Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında son derece önemli dört tane üretim hattımızın 2 tanesinde çalışma yapılmaktadır. Canlı olarak hattın enerjisi kesilmeden çalışmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak canlı bakım ekiplerimize 'ışığın emekçileri' diyebiliriz. İnsan vücudunda damarlardaki kanlar ne kadar önemliyse bu da aynı şekilde çok önemli. Bu hatların enerjisinin kesilmeden yapılması için arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

"BAKIMIN ENERJİSİZ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

TEİAŞ 1. Bölge Müdürü Nusret Koman ise çalışmalarla ilgili detayları anlatarak, "Canlı bakım işini yürüten 15 kişilik bir ekip var. Bunların 10'u havada aktif olarak görev alıyor, 5 kişi de yer hizmeti görevini yürütüyor. İstanbul ülkemizin en büyük metropollerinden biri olarak elektrik tüketiminin yüzde 25'ini yapıyor. Her zaman enerji hatlarındaki enerjinin kesilmesi, bakımın enerjisiz yapılması mümkün değildir. Biz canlı bakım faaliyetleriyle enerjiyi kesmeden 400 bin volt elektrik varken canlı bakım teknisyenlerimiz rahatlıkla iletkenlere dokunabilmekte. Enerji çok önemli bir konu, sürekliliği önem arz ediyor. Canlı bakım ekiplerimiz özel olarak Avrupa'da eğitim almıştır. Her türlü koşulda çalışabilecek eğitim ve donanımdadır. Canlı bakım ekipleriyle İstanbul'un enerji arz güvenliğini, enerji tedarikini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışmaktayız" şeklinde konuştu.
DHA
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