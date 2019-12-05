1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafik kazasında acı tesadüf

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler görevlisi işçi babanın, oğlunun hayatını kaybettiği kaza yerinde cesetler kaldırılırken her şeyden habersiz temizlik yaptığı görüntülere yansıdı
 05 Aralık 2019 13:50
Yazdır
Trafik kazasında acı tesadüf

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, dün iki gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı. Olay yerinde temizlik de yapan Harman çalışırken, oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu.

Enver Harman işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi.

Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi.

Kazaya ilişkin çalışmalar ve Enver Harman'ın görüntüsü, olay yerinde bulunan AA muhabiri tarafından kaydedildi.

Bu arada, Muhammed Harman'ın evli olduğu ve 2,5 yaşında bir çocuğunun bulunduğu belirtildi.

- Olay

Dün sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mustafa Koç ve Emre Feriz ise ağır yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceren Özdemir'in katili tutuklandı
05 Aralık 2019 15:13		 Alparslan Kuytul tahliye edildi
05 Aralık 2019 15:12
Maaşının son kalan kısmı çalınan anne, 'Bir ay nasıl geçineceğiz' diye ağladı
05 Aralık 2019 14:33		 Kız yurdunda kadın görevlilere saldırı
05 Aralık 2019 13:23
Başsavcılıktan Ceren'in katili ile ilgili açıklama
05 Aralık 2019 12:46		 Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
05 Aralık 2019 12:10
Av meraklısı avukatın aracı kanalda bulundu
05 Aralık 2019 11:59		 İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon
05 Aralık 2019 11:49
Gaziantep'te kavgada bıçaklanan lise öğrencisi öldü
05 Aralık 2019 11:34		 Burhanettin Saral ve 7 adamı tutuklandı
05 Aralık 2019 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:19 - Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı15:17 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AGİT'e FETÖ uyarısı15:16 - Bakan Selçuk: Ceren Özdemir davasına müdahil olacağız15:13 - Ceren Özdemir'in katili tutuklandı15:12 - Alparslan Kuytul tahliye edildi15:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması15:01 - Hukukçulardan 'infaz sisteminin yeniden değerlendirilmesi' önerisi14:59 - Beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi14:57 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:53 - Rekabet Kurulu 6 birleşme ve devralma işlemine izin verdi
14:41 - Pes dedirten 112 çağrıları: Fazla sayıda ölü var, ambulans istiyoruz14:36 - Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi14:33 - Maaşının son kalan kısmı çalınan anne, 'Bir ay nasıl geçineceğiz' diye ağladı14:29 - Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak14:19 - İşsizler işsizlikten, onlar eleman bulamamaktan şikayetçi14:11 - Marmara'da buzlanma ve don uyarısı14:07 - Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama14:05 - Kariyer merkezlerindeki kişiye özel ilanlara kim müdahale edecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
tavla 1
Capgras sendromu 1
şekerpare 4
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
vadideki zambak 1
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam