Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
|05 Aralık 2019 13:55
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Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Kasım ila 1 Aralık 2019 tarihleri arasında eğitimde yaşananları yayımladı.
EĞİTİMDE BU HAFTA 25 KASIM - 1 ARALIK 2019
HER İLÇEYE ÖĞRETMEN DESTEK NOKTASI
Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi için 81 il ve 957 ilçede öğretmen destek noktası açıyoruz. Ankara'da bir merkezde 100 kişilik uzman ekip görev yapacak. Bu ekip, içerikler geliştirecek, okulların ve öğretmenlerin mesleki gelişimi için hazırlık yapacak ve anlık olarak paylaşacak.
LGS SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ
LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize sürprizlerle sınav stresi yaşatmadan, motivasyonlarını artırmak için başlattığımız örnek soru kitapçığı çalışmalarımıza geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyoruz. 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS için 2. örnek soru kitapçığımızı yayımladık.
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN KIZILAY İLE İŞ BİRLİĞİ
BİLSEM ile Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezlerindeki e ğitimin niteliği, öğretmen ile öğrencilerin afet zararlarından korunma yöntemleri konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Kızılay ile iş birliği yaptık.
BİLSEM'lerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olan özel yetenekli 63 bin öğrencimizin, Kızılay'ın eğitimlerine, ulusal ve uluslararası yardım etkinliklerine katılmalarını hedefliyoruz.
TÜRKİYE-GİNE KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 3. DÖNEM TOPLANTISI
Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı, Gine'nin başkenti Konakri'de, Bakanımız Ziya Selçuk ile Gine Uluslararası İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Diene Keita'nın eş başkanlığında yapıldı. Toplantıda ticaretten yatırıma, enerjiden sağlığa birçok konu ele alındı.
SAVUNMA SANAYİ ALANINDA İKİNCİ LİSE KIRIKKALE'DE
Savunma sanayisi alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) katkılarıyla "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışma başlattık.
ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne katıldı. Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun merkezine öğretmen yetiştirmeyi aldıklarını belirterek, öğretmenliğin özünde öğretmenin kendi öğrenme yolculuğu olduğunu vurguladı.
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