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Ceren Özdemir'in katili tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
 05 Aralık 2019 15:13
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Ceren Özdemir'in katili tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Özgür Arduç'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Zanlı, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan Ceren'in katili ile ilgili açıklama Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Anadolu Ajansı
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