Rekabet Kurulu 6 birleşme ve devralma işlemine izin verdi
|05 Aralık 2019 14:53
|Yazdır
Rekabet Kurulunca 6 birleşme ve devralma işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, SKC Co. Ltd'nin Güney Kore menşeli kimyasal iş kolunun, bir kısım hissesinin Petrochemical Industries Company KSC tarafından devralınması yoluyla Petrochemical Industries Company KSC ve SKC Co Ltd'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi.
Kurul tarafından verilen diğer kararlar ise şöyle:
" - Total Quadran SAS'ın kontrolünde olan JMB Solar Nogara SAS ve Quadran Nogara SAS'ın ortak kontrolünün La Caisse des Depots et Consignations tarafından devralınması işlemi onaylandı.
- Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik AŞ'nin tek kontrolünün Sofra Yemek Üretim ve Hizmet AŞ tarafından devralınmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.
- Essilor International SA ve Luxottica Group S.p.A'nın birleşme işlemine ilişkin ilgili koşullu izin kararı kapsamında Merve Optik San. ve Tic. AŞ'nin Demirel Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verildi.
- Takeda Pharmaceuticals International AG ve bağlı şirketlerine ait belirli varlıkların tek kontrolünün Acino International AG tarafından devralınması onaylandı.
- Vetrerie Riunite S.p.A'nın tek kontrolünün dolaylı olarak Sun Capital Partners Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargı 2020'de yeni uygulamalarla tanışacak
05 Aralık 2019 11:31
|KHK'lılar ve terör iltisaklılar için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu
05 Aralık 2019 11:29
|Engelli park yerlerini işgal eden 2 bin 54 sürücüye ceza kesildi
05 Aralık 2019 11:28
|'112 Acil' hattına yapılan 7 milyon çağrının yüzde 90'ı asılsız
05 Aralık 2019 11:16
|Hem ASKİ hem de Ankara MEM gerekli düzeltmeyi yaptı
05 Aralık 2019 11:03
|Cezaevinde hükümlü tutuklu sayısı 264 bin 842'ye yükseldi
05 Aralık 2019 10:59
|Sigarada yeni dönem başladı: 20 bin TL cezası var!
05 Aralık 2019 10:22
|Devletten organik arıcılara destek: Kovan başına 10 lira ödeme
05 Aralık 2019 09:33
|Türkiye'nin eğittiği polisler devrede
05 Aralık 2019 09:10
|BUDO'dan sefer iptalleri
05 Aralık 2019 09:04