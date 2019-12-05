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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;(TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolara geriledi
 05 Aralık 2019 14:57
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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 539 milyon dolar azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 78 milyar 813 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 26 milyar 577 milyon dolardan 26 milyar 475 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 641 milyon dolar azalarak 105 milyar 309 milyon dolardan 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.95275.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
11.04.2019 25.809 78.396 104.205
18.10.2019 26.409 78.085 104.494
25.10.201926.48178.504104.985
01.11.2019 27.003 78.274 105.277
08.11.201926.60675.430 102.036
15.11.201925.392 78.053 103.445
22.11.2019 26.577 78.813 105.390
29.11.201926.475 78.274104.749
Anadolu Ajansı
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