1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Ceren Özdemir davasına müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: (Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması
 05 Aralık 2019 15:16
Yazdır
Bakan Selçuk: Ceren Özdemir davasına müdahil olacağız

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına ilişkin, "Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli'ne katıldı. Panele Selçuk'un yanısıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Mercan seferberliği altında sadece kadına yönelik şiddetle mücadele edilmeyeceğini kaydeden Bakan Selçuk, kadınların hayatın her alanında aktif olacağı her projenin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kadınlarımıza yönelik tüm hizmetlerimizi mercan Seferberliği altında toplayacağız. Şiddete sıfır tolerans diyeceğiz. Aynı zamanda kadınların annelik rolünü güçlendirecek sosyoekonomik açıdan da daha güçlü olmalarını sağlayacak politikalar ortaya koyacağız" dedi.

"Mahkemeler toplumun sesine kulak vermeli"

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Şule Çet davasının dün sonuçlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Şule Çet kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettik. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz. Sanıkların aldıkları cezanın kardeşlerimizi, Şule'yi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak bu olaylardaki temel yaklaşımımız yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olmalıdır. O yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri görüyoruz. Ayrıca, mahkemeler takdiri indirim nedenlerini uygularken özellikle masum çocuk ve kadınlara karşı canice ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde işlenen suçlarda da diğer herhangi bir suç dosyasındaki gibi davranmamalı ve toplumun sesine kulak vermelidir" diye konuştu.

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin de Bakan Selçuk, "Toplumda infial uyandıran bu tür suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyor ve müdahil olduğumuz bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz ediyoruz.Son olarak Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Hepimizin bildiği üzere zanlı emniyet güçlerince yakalandı ve ifadesi alındı, suçunu itiraf etti. Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi İçişleri ve Adalet bakanlıklarımızla iş birliği içinde sürdüreceğimizi ve şiddet gündemimizden tamamen çıkana kadar mücadelemizi hukuki zeminde sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadın Hakları Günü' paylaşımı
05 Aralık 2019 17:00		 İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi
05 Aralık 2019 16:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AGİT'e FETÖ uyarısı
05 Aralık 2019 15:17		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması
05 Aralık 2019 15:08
Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak
05 Aralık 2019 14:29		 Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
05 Aralık 2019 14:07
Soylu'dan 'Ceren Özdemir cinayeti' ile ilgili açıklama
05 Aralık 2019 13:31		 Karayolları Genel Müdürlüğüne yüzde 66 yerli iş makinası
05 Aralık 2019 13:14
Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a: Omurgasız saray fedaisi
05 Aralık 2019 13:05		 Yavaş yükselişte, İmamoğlu'nun oyu aynı
05 Aralık 2019 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - RTÜK'ten Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı17:00 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadın Hakları Günü' paylaşımı16:56 - Öğretim Üyesi'nin yürüttüğü projeye NATO'dan destek16:45 - Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası16:40 - Ceren Özdemir cinayetine ilişkin olumsuz paylaşıma gözaltı16:38 - AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti16:29 - İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis16:26 - 'KYK yurdunda darp' iddiasına açıklama16:24 - 'Kırmızı otobüs' kooperatifçilik için yola çıkacak16:22 - Mansur Yavaş: Halk Market'in adını değiştireceğiz
16:20 - Fatih Terim'in Arda Turan planı belli oldu16:19 - Posta dağıtım merkezi çalışanları eylemde16:15 - FETÖ'den aranan 2 firari tutuklandı16:09 - İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi16:00 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası15:57 - İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile vatandaşın görüşleri alınıyor15:50 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar tarihi belli oldu15:44 - Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerin tutukluluğuna devam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesaj 3
vadideki zambak 1
hiç uğraşamam 3
şikayet kutusu 3
why 3
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
yalnız kalan yazar 1
şef 2
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam