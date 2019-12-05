Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı
Orta Karadeniz Bölgesi için buzlanma uyarısı yapıldı
|05 Aralık 2019 15:19
|Yazdır
Orta Karadeniz Bölgesi için buzlanma uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının 3 gün süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Buzlanmadan dolayı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamalara karşı başta kara yolunu kullanacak sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'KYK yurdunda darp' iddiasına açıklama
05 Aralık 2019 16:26
|Mansur Yavaş: Halk Market'in adını değiştireceğiz
05 Aralık 2019 16:22
|Pes dedirten 112 çağrıları: Fazla sayıda ölü var, ambulans istiyoruz
05 Aralık 2019 14:41
|İşsizler işsizlikten, onlar eleman bulamamaktan şikayetçi
05 Aralık 2019 14:19
|Tarihi camiye metal çatı, tepki çekti
05 Aralık 2019 14:05
|İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı
05 Aralık 2019 13:35
|Tarla sahibi davayı kazandı, yol değişti
05 Aralık 2019 09:17
|İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı
04 Aralık 2019 23:43
|Yerköprü şelalesi bölgesinde çökme riski
04 Aralık 2019 19:55
|Üç ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
04 Aralık 2019 19:51