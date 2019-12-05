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Cep telefonu uygulamalarını indirirken dikkat

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "İndirilen uygulamalar üzerinde kontrolümüzün ve denetimimizin olmasını istiyorsak bunların mutlaka güvenlik politikalarını, gizlilik ayarlarını ve aydınlatma metinlerini okumamız gerekiyor" dedi
 05 Aralık 2019 15:28
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Cep telefonu uygulamalarını indirirken dikkat

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle 'Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Gelişmeler' konferansı gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "İndirilen uygulamalar üzerinde kontrolümüzün ve denetimimizin olmasını istiyorsak bunların mutlaka güvenlik politikalarını, gizlilik ayarlarını ve aydınlatma metinlerini okumamız gerekiyor" dedi.

ESO'da düzenlenen konferansa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir takım boşluklarımız var"

Program açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kişisel verilerin korunması konusunun popüler bir konu olduğundan bahsederek, "İnşallah bu yıl ve bundan sonraki yıllar Anadolu Üniversitesi ile çok güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Üniversitemiz ile birlikte sanayi üniversite dediğimiz bu konuda ile yakın zaman içerisinde güzel çalışmalar başlayacak. Bütün Türkiye için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu acaba neler getirecek, neler götürecek trend topik bir konu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ya da yarım biliyoruz ama benim bildiğim kadarıyla 1-2 aydır sanayiciler kendi aramızda bunu konuşuyoruz. Bunun ile ilgili bir takım boşluklarımız var. İnşallah toplantımız eksiklerimizi tamamlamaya vesile olur" ifadelerini kullandı.

"Düzenlemeler ülkemizde geleceğe dönük sorunları halledecek görünüyor"

Ardından konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, "Bu etkinliğin popüler olmasının bir özelliği de şu anda günlük hayatta sık karşılaşılan bir takım sorunların çözüm noktasında hususların dile getirilmesidir. Biz umut ediyoruz ki kişisel verilerle ilgili düzenlemeler ülkemizde geleceğe dönük sorunları halledecek görünüyor. Başkanımız sanayiyle ilgili yapacakları etkinliklerde Anadolu Üniversitesi kulüpleriyle iş birliği planladıklarını söylediler. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Biz size çocuklarımızı teslim edeceğiz. Bu bilgiler bizden çok size lazım. Bizden daha zeki olduğunuzu düşünüyoruz, bizden daha iyi olduğunuzu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Uygulamaları indirirken onların gizlilik politikalarını ve güvenlik politikalarını mutlaka okuyalım"

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, cep telefonlarına indirilen uygulamaların mutlaka gizlilik politikalarının okunması gerektiğinin altını çizerek, "Bu kanunun iki temel amacı var. Birincisi kişisel verilerin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlükleri korumak, ikincisi de bu alanı disipline etmek. Farkında ol güvende kal. Teknolojiyi, sosyal medyayı kullanalım ama o uygulamaları indirirken onların gizlilik politikalarını ve güvenlik politikalarını mutlaka okuyalım. Bu uygulamalar, bu sosyal medya araçları bizim hangi verilerimize ulaşıyor, bu verilerle neler yapıyorlar? Hepsini görebileceğiz ve yine biz aslında şunu söylüyoruz, bir şeyi paylaşmadan önce neleri paylaşmaktan çok neleri paylaşmamalıyım hesabı yapmak gerekiyor. Gerçekten de iki kez düşünmek gerekiyor ve bunlar bizim kendi paylaştığımız veriler. Fakat bunlar üzerinde kontrolümüzün ve denetimimizin olmasını istiyorsak bunların mutlaka güvenlik politikalarını, gizlilik ayarlarını ve aydınlatma metinlerini okumamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan yapılan konuşmaların ardından Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Gelişmeler konferansı gerçekleşti.
İhlas Haber Ajansı
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