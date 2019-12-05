Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerin tutukluluğuna devam

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Kosova istihbaratının çalışmaları sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak' ile 'Uluslararası casusluk' suçlarından haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı.

"Üst konumda Mustafa Erdem vardı"

Duruşmada sanık Yusuf Karabina yönünden tanık dinlendi. Tanık Kazım Avcı, "Ben Yusuf Karabina'nın çalıştığı okula bağlı yurtta 2009-2013 yılları arasında yurt görevlisi olarak çalıştım. Yusuf Karabina, 2013 yılına kadar Mehmet Akif Koleji'nde okul müdürü olarak görevliydi. Ben Kosova'dan ayrıldıktan sonra genel müdür yardımcısı oldu. Bu okullar FETÖ'ye bağlı okullardır. Karabina'nın üst konumunda Mustafa Erdem vardı" şeklinde konuştu.

"Yusuf Karabina'nın örgütsel bir konumu yoktu"

Sanık Mustafa Erdem'in 'ülke imamlığı' görevinde bulunduğunu dile getiren tanık Avcı, "Onun üstünde kimse yoktu. Toplantı şekillerine dair bilgim yok. Karabina'yla öğrencilerin disiplin konularını konuşuyorduk ancak sohbet şeklinde toplantı yapmadık. Bildiğim kadarıyla Yusuf Karabina'nın örgütsel bir konumu yoktu" ifadelerini kullandı.

Beyanını hatırlamadığını söyledi

Cumhuriyet savcısı tanık Avcı'ya, Yusuf Karabina'ya ilişkin iddianamede yer alan ifadesinde örgütün Kosova'daki muhasebecisi olduğuna ilişkin beyanda bulunduğunu sordu. Tanık Avcı, böyle bir beyanda bulunduğunu hatırlamadığını kaydetti.

"FETÖ'yle bağlantılı değildi"

Tanığın beyanlarına ilişkin savunma yapan sanık Yusuf Karabina, "Kendisini hatırlamıyorum. O okullarda çalıştım ancak okullar FETÖ'yle bağlantılı değildi" dedi. Sanıklar Yusuf Karabina ile Mustafa Erdem, FETÖ ile hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan sanıkların avukatı ise müvekkillerinin öncelikle tahliyesini daha sonrasında ise beraatini talep etti.

Yargılamaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

Karar için ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, sanıkların bir sonraki duruşma savunmalarını hazırlamalarını ve savunmalarını yaptıkları taktirde yargılamanın karara bağlanacağını ifade etti. Duruşma 20 Şubat 2020'ye ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması anlatılırken, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki çeşitli ülkelerde okul ve şirket benzeri kuruluşlarının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede sanık Mustafa Erdem'in Gülistan Eğitim Kurumları'nda müdürlük yaptığı, örgütsel faaliyet yürüttüğü, Bylock ile Falcon kullanıcısı olduğu ve BankAsya hesabındaki mevduatını örgüt talimatından sonra arttırdığı belirtildi. Bylock mesajlarında örgütsel konu ve Kosova'daki okul yapılanmasına ilişkin birçok mesajın bulunduğu ifade edilen iddianamede, FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren K. A.'nın sanık Erdem için 2013 yılı sonrasında örgütün Kosova'daki 'imamı' olarak görev yaptığını söylediği ifade edildi.

Sanık Yusuf Karabina'nın Gülistan Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji'nde müdürlük yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğünün anlatıldığı iddianamede, Karabina'nın Bylock kullandığı ve telefonunda örgütsel yazışmaların bulunduğu belirtildi. FETÖ soruşturmasında ifade veren K. A.'nın beyanının yer aldığı iddianamede Karabina'nın örgütün Kosova'daki muhasebecisi olduğu kaydedildi.

İddianamede tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak' ve 'Uluslararası casusluk' suçlarından 16 yıl 6 aydan 28 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılması talep edildi.